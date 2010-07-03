В Британии супруги нашли у себя во дворе странную гусеницу

Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл, церемониальное графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, нашли у себя во дворе неизвестное существо.
По информации издания Hull Live, Венди Грей и Энди Вээр заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба". Его они обнаружили на заднем дворе своего дома 5 сентября.
Неведомое существо они посадили в стакан и попытались выяснить в интернете, что бы это могло быть. Однако так и не смогли это выяснить.
Грей отметила, что их "гость" выглядел так, будто его съели наполовину, а потом он упал с неба. Женщина призналась, что после встречи с ним она долго не могла заснуть.
Журналисты предположили, что это гусеница походного дубового шелкопряда или винного бражника.
Ранее японские ученые открыли новый вид китов. Необычных животных много раз замечали рыбаки у побережья Хоккайдо. По их словам, у этих китов абсолютно черная кожа, и по размеру они меньше обычных китов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.