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09:24

В Британии супруги нашли у себя во дворе странную гусеницу

происшествия за рубежом животные

09:24

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Фото: hulldailymail.co.uk

Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл, церемониальное графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, нашли у себя во дворе неизвестное существо.

По информации издания Hull Live, Венди Грей и Энди Вээр заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба". Его они обнаружили на заднем дворе своего дома 5 сентября.

Неведомое существо они посадили в стакан и попытались выяснить в интернете, что бы это могло быть. Однако так и не смогли это выяснить.

Грей отметила, что их "гость" выглядел так, будто его съели наполовину, а потом он упал с неба. Женщина призналась, что после встречи с ним она долго не могла заснуть.

Журналисты предположили, что это гусеница походного дубового шелкопряда или винного бражника.

Ранее японские ученые открыли новый вид китов. Необычных животных много раз замечали рыбаки у побережья Хоккайдо. По их словам, у этих китов абсолютно черная кожа, и по размеру они меньше обычных китов.

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происшествия за рубежом животные

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