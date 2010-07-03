В Охотском море нашли новый вид китов

13:45
13:45
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Японские ученые открыли новый, ранее неизвестный науке вид китов. Его описание было опубликовано в журнале Scientific Reports.
Необычных животных не раз замечали рыбаки у побережья Хоккайдо. По их словам, у этих морских обитателей – совершенно черная кожа. По размерам они были меньше обычных китов, рассказывали очевидцы.
У специалистов долгое время не было возможности изучить этих животных. Однако затем к ним попали четыре туши, найденные на берегу Охотского моря. Тщательно обследовав останки загадочных морских обитателей, ученые из Университета Хоккайдо пришли к выводу, что это – киты, которые принадлежат к отдельному виду Berardius minimus. Он относится к роду плавунов из семейства клюворылых, уточнили исследователи.
По информации ученых, длина тела взрослых Berardius minimus не превышает семи метров, а рыло у них – более короткое относительно размеров тела, чем у китов других видов. После анализа ДНК морских млекопитающих, специалисты пришли к выводу, что они действительно входят в род плавунов, но при этом имеют важные отличия от других разновидностей.
Информацию о ранее неизвестном науке виде китов прокомментировал ИА "НСН" замруководителя программы "Белуха–Белый кит" Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Дмитрий Глазов.
По словам эксперта, "с китообразными такая ситуация, что если посмотреть мировые классификации, то везде указывается "количество видов около". Как пояснил российский ученый, "океан большой, и в нем даже такие большие животные, как киты, не всегда известны человеку". В качестве примера Глазов привел малую косатку и карликового кашалота, которых открыли относительно недавно. Он заверил, что океан еще преподнесет ученым множество сюрпризов.
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