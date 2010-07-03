В Перу нашли останки древнего четвероногого кита

В Перу обнаружили останки четвероногого кита, жившего на Земле 42,6 миллиона лет назад. Об этом сказано в статье, опубликованной в журнале Current Biology.
Скелет древнего животного нашли на южном побережье Перу. По словам ученых, доисторический кит мог перемещаться не только по воде, но и по суше. Недавняя находка стала первым свидетельством присутствия Peregocetus pacificus в Тихом океане и во всем Южном полушарии, подчеркнули специалисты.
Как выяснили исследователи, передние и задние лапы кита из Перу по своим пропорциям примерно соответствуют конечностям более древних образцов, найденных в Индии и Пакистане. Строение хвостовых позвонков напоминает позвонки бобров и куниц, а значит, древний кит активно пользовался хвостом во время плавания, рассказали ученые. Кроме того, считают палеонтологи, благодаря строению таза и наличию конечностей животное было способно стоять и даже ходить по земле.
По мнению ученых, новая находка показала, что древние четвероногие киты пересекали Южную Атлантику.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.