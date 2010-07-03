В Перу нашли останки древнего четвероногого кита

В Перу обнаружили останки четвероногого кита, жившего на Земле 42,6 миллиона лет назад. Об этом сказано в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Скелет древнего животного нашли на южном побережье Перу. По словам ученых, доисторический кит мог перемещаться не только по воде, но и по суше. Недавняя находка стала первым свидетельством присутствия Peregocetus pacificus в Тихом океане и во всем Южном полушарии, подчеркнули специалисты.

Как выяснили исследователи, передние и задние лапы кита из Перу по своим пропорциям примерно соответствуют конечностям более древних образцов, найденных в Индии и Пакистане. Строение хвостовых позвонков напоминает позвонки бобров и куниц, а значит, древний кит активно пользовался хвостом во время плавания, рассказали ученые. Кроме того, считают палеонтологи, благодаря строению таза и наличию конечностей животное было способно стоять и даже ходить по земле.

По мнению ученых, новая находка показала, что древние четвероногие киты пересекали Южную Атлантику.