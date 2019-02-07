Ученые прогнозируют вымирание большинства крупных животных

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Ученые подсчитали, что крупным животным планеты грозит постепенное вымирание. Биологи изучили 300 различных видов живых существ и заявили, что около 200 из них сталкиваются с сокращением популяции, а 150 – под угрозой вымирания. Выводы ученых передает "Мир 24".

Исследование провела группа американских ученых из университета штата Орегон. Они оценили сохранившихся животных определенной весовой категории: млекопитающих, лучеперых и хрящевых рыб тяжелее 100 килограммов и земноводных, птиц и рептилий более 40 килограммов. Все эти животные и получили общее наименование "мегафауна". В их число попали 292 вида, в том числе слоны, носороги, киты.

Из всех крупных животных только 30 процентов отличаются стабильной численностью. Ученые говорят, что мегафауна более уязвима, чем более мелкие позвоночные. Более того, эта тенденция сохраняется не только последние годы. Например, крупные виды животных вымирают и сокращаются примерно с середины XVIII века.

Главной причиной вымирания мегафауны названа деятельность человека. Негативную роль играет вырубка лесов, загрязнение природных ресурсов, сельскохозяйственная деятельность. В том числе негативно повлияла охота ради добычи мяса или каких-либо особо ценных фрагментов тела животных, например, бивня слона, рога носорога, шкуры крупной кошки.

Также отмечается, что в течение ближайших десятилетий будут утрачены 99,9 процента критически уязвимых и 67 процентов угрожаемых видов. Для восстановления биоразнообразия на Земле потребуется до 3-5 миллионов лет. И это при условии, если человек больше не будет влиять на природу.

В 1982 году Международная китобойная комиссия ввела мораторий на коммерческий китобойный промысел. Почти 90 стран мира его соблюдают, благодаря этому численность китов стала восстанавливаться.

Ранее ученым удалось воссоздать облик древнейшего животного на Земле. По мнению палеонтологов, оно было похоже на желеобразную медузу в форме капли и обитало на планете около 600 миллионов лет назад. Оно напоминает гребневиков вида Pleurobrachia.