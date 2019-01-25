Ученые воссоздали облик древнейшего животного на планете

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Ученым удалось воссоздать облик древнейшего животного на планете, изучив древнейшую окаменелость. По мнению палеонтологов, оно было похоже на желеобразную медузу в форме капли и обитало на Земле около 600 миллионов лет назад. Об этом сообщает "Мир 24".

Как уточнили исследователи, самое древнее существо напоминает гребневиков вида Pleurobrachia. Эти хищные морские животные сейчас широко распространены в Мировом океане. У древних созданий были щупальца и слизистые образования, а также своего рода "реснички" для передвижения, как и у современных гребневиков.

Ранее звание древнейшего животного на планете принадлежало дикинсонии. Однако недавно обнаруженная "медуза" старше ее более чем на сорок миллионов лет.

По мнению палеонтологов, если самое древнее существо было хищником, как гребневики, то оно существовало в развитой экосистеме. На участке, где нашли окаменелость, ученые, действительно, заметили немало останков. Однако их еще только предстоит опознать и датировать.

Ранее ученые восстановили облик морских ящеров времен динозавров. По словам шведских исследователей, ихтиозавры, жившие в доисторическую эпоху, внешне напоминали современных китов и дельфинов. Химики и палеонтологи пришли к выводу, что у древних животных была мягкая кожа, толстая жировая прослойка и схожая маскировочная окраска.