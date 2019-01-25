Ученые воссоздали облик древнейшего животного на планете

Ученым удалось воссоздать облик древнейшего животного на планете, изучив древнейшую окаменелость. По мнению палеонтологов, оно было похоже на желеобразную медузу в форме капли и обитало на Земле около 600 миллионов лет назад. Об этом сообщает "Мир 24".
Как уточнили исследователи, самое древнее существо напоминает гребневиков вида Pleurobrachia. Эти хищные морские животные сейчас широко распространены в Мировом океане. У древних созданий были щупальца и слизистые образования, а также своего рода "реснички" для передвижения, как и у современных гребневиков.
Ранее звание древнейшего животного на планете принадлежало дикинсонии. Однако недавно обнаруженная "медуза" старше ее более чем на сорок миллионов лет.
По мнению палеонтологов, если самое древнее существо было хищником, как гребневики, то оно существовало в развитой экосистеме. На участке, где нашли окаменелость, ученые, действительно, заметили немало останков. Однако их еще только предстоит опознать и датировать.
Ранее ученые восстановили облик морских ящеров времен динозавров. По словам шведских исследователей, ихтиозавры, жившие в доисторическую эпоху, внешне напоминали современных китов и дельфинов. Химики и палеонтологи пришли к выводу, что у древних животных была мягкая кожа, толстая жировая прослойка и схожая маскировочная окраска.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.