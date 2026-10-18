В США заявили, что Трамп ищет инновационные способы урегулирования конфликта на Украине

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Президент США Дональд Трамп пытается найти новые подходы к урегулированию конфликта на Украине, заявил американский министр энергетики Крис Райт в интервью телеканалу CNN.

"Война продолжается четыре с половиной года, президент Трамп пытается найти другой путь к миру. Очевидно, рациональные переговоры, диалоги не сработали. Он всегда ищет инноваций", – сказал Райт.

Министр привел в пример дизельную сделку между США и Россией, назвав ее инновационным подходом. Он также отметил, что дизельное топливо сейчас особенно востребовано в мире, тогда как Россия, по его словам, не может поставлять его.

Ранее Трамп сообщил о договоренности с Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного топлива в Соединенные Штаты и на мировой рынок. По словам американского лидера, Москва планирует поставить более 300 тысяч тонн топлива, в ноябре – еще 500 тысяч тонн, а затем 1 миллион тонн. Трамп также заявил, что сделка поможет быстро снизить мировые цены на дизельное топливо.

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что российское дизельное топливо поступит на американский рынок через 15–20 дней после подписания контракта. В другие страны поставки могут начаться быстрее – в зависимости от их географической близости. Сейчас стороны обсуждают коммерческие условия и готовят контракты.

