Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 17:10

Политика

В США заявили, что Трамп ищет инновационные способы урегулирования конфликта на Украине

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп пытается найти новые подходы к урегулированию конфликта на Украине, заявил американский министр энергетики Крис Райт в интервью телеканалу CNN.

"Война продолжается четыре с половиной года, президент Трамп пытается найти другой путь к миру. Очевидно, рациональные переговоры, диалоги не сработали. Он всегда ищет инноваций", – сказал Райт.

Министр привел в пример дизельную сделку между США и Россией, назвав ее инновационным подходом. Он также отметил, что дизельное топливо сейчас особенно востребовано в мире, тогда как Россия, по его словам, не может поставлять его.

Ранее Трамп сообщил о договоренности с Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного топлива в Соединенные Штаты и на мировой рынок. По словам американского лидера, Москва планирует поставить более 300 тысяч тонн топлива, в ноябре – еще 500 тысяч тонн, а затем 1 миллион тонн. Трамп также заявил, что сделка поможет быстро снизить мировые цены на дизельное топливо.

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что российское дизельное топливо поступит на американский рынок через 15–20 дней после подписания контракта. В другие страны поставки могут начаться быстрее – в зависимости от их географической близости. Сейчас стороны обсуждают коммерческие условия и готовят контракты.

США предлагают возобновить поставки российского газа в Европу через Украину

Читайте также


политикаэкономика

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика