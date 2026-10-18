Anadolu: турецкому певцу Ялчинташу может грозить до 10 лет тюрьмы за торговлю наркотиками

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Столичная прокуратура Турции подготовила обвинительное заключение в отношении певца Ильяса Ялчинташа. Ему грозит не менее 10 лет тюремного заключения по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщило агентство Anadolu.

По его данным, в рамках обысков в квартире артиста правоохранители нашли приспособления для фасовки наркотических веществ, а также, предположительно, сами наркотики. В крови и волосах Ялчинташа обнаружили следы ряда запрещенных веществ.

В свою очередь, певец обвинение не признает.

Ранее актрису Афру Сарачоглу, известную по роли Сейран в турецком сериале "Зимородок", задержали в аэропорту. По данным СМИ, она оказалась в числе фигурантов расследования по делу о наркотиках. Кроме веществ, дело касается посредничества в проституции, шантажа и нарушения неприкосновенности частной жизни.

Кроме того, сообщалось о задержании актера Араса Булута Ийнемли, сыгравшего в сериалах "Великолепный век" и "Чукур". Его включили в число обвиняемых в употреблении наркотиков и психотропных веществ, а также в содействии их употреблению и предоставлении места для этого.

