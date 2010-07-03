Еще 12 белух вывезут из "китовой тюрьмы" в сентябре

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Еще 12 белух из "китовой тюрьмы" планируют выпустить в Охотское море в сентябре. Об этом сообщил директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.

"Мы готовим сейчас партию, повезем где-то в середине месяца, дату пока сказать не могу, но где-то еще 12 штук будем выпускать", – цитирует главу ВНИРО "Интерфакс". Колончин пояснил, что графика вывоза морских животных нет. Он не исключил "возможность распределить частично животных по российским центрам", но при этом отметил, что окончательного решения по этому вопросу нет.

Как подчеркнул глава ВНИРО на пресс-конференции в Мурманске 4 сентября, российские специалисты "полностью опровергли все зарубежные теории", доказав, что вывоз косаток и белух возможен даже на расстояние 1,8 тысячи километров. "Все живы, восстановились со своими семьями", – рассказал Колончин. По его словам, ученые взяли анализ ДНК тех косаток, с которыми воссоединились их собратья с маячками из "китовой тюрьмы". Результаты анализа покажут, близкие это родственники или нет, уточнил эксперт. Он пояснил, что, "если это не близкие родственники, будет очередное научное открытие", ведь тогда получается, что "косатка после выпуска и нарушения семейной иерархии может входить в состав чужой семьи". Колончин подчеркнул, что за ситуацией с выпущенными на волю морскими животными наблюдают экологи и волонтеры.

В мае 2018 года департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Как минимум 12 млекопитающих были выловлены. Вместе с 90 белухами они оказались в "Центре передержки морских млекопитающих". Компании осуществляли вылов этих животных с целью дальнейшей перепродажи.

В сентябре 2018 года зоозащитники забили тревогу. У них возникло сразу несколько претензий по факту отлова млекопитающих. Во-первых, зоозащитники и зоологи были убеждены, что краевой Росприроднадзор грубо нарушил закон, выдав разрешение на добычу. Во-вторых, зоозащитники заявили о неподобающих условиях содержания животных.

Компанию "Афалина", которая отловила косаток и белух, оштрафовали на 28,176 миллиона рублей. Фирму признали виновной в нарушении правил рыболовства при вылове косаток. Штраф в 28 миллионов рублей назначили также компании "Белый кит", в 56,4 миллиона рублей – компании "Океанариум ДВ", в 37,6 миллиона рублей – компании "Сочинский дельфинарий".

Первая группа из двух косаток и шести белух оказалась на воле в июне, вторая – еще из трех особей – в июле. Ученые, наблюдающие за косатками, заметили, что они объединились в группу – держатся вместе и двигаются синхронно. 6 августа в Охотское море была выпущена третья группа косаток. Перед этим животных осмотрели ветеринары. Они взяли необходимые пробы, установили спутниковые метки.

Последнюю группу косаток, которые содержались в бухте Средней, выпустили на волю в конце августа. По словам специалистов, самку Харю и самца Фореста отпустили одновременно через транспортировочную клеть. Сначала животным сделали массаж, чтобы восстановить тонус мышц. После выпуска косатки некоторое время покружили у берега, а затем ушли в северную часть залива.