Суд оштрафовал отловщиков косаток на 38 миллионов рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока назначил штраф в 37,6 миллиона рублей за нарушения правил рыболовства ООО "Сочинский дельфинарий". Это одна из компаний, которая занималась отловом косаток и белух в Приморье. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сочинский дельфинарий" выловил с нарушениями двух косаток, так объявили на заседании. Документы по административным делам по статье "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство" в отношении четырех компаний поступили в суд от регионального погрануправления ФСБ.
7 июня одной из них (ООО "Белый кит") суд назначил штраф в 28 миллионов рублей. 14 июня по этой же статье оштрафовали компанию ООО "Океанариум ДВ" на 56,4 миллиона рублей. Рассмотрение дела в отношении ООО "Афалина" будет продолжено 24 июня.
"Сочинский дельфинарий" признать виновным и назначить штраф 37,6 миллиона рублей", – объявила судья Татьяна Михайлова.
Компании обвиняют в несоответствии орудий лова, типа судов, конструкций для транспортировки животных, места лова. Отмечается также, что на судах не было ветеринара. Оштрафованные компании заявили, что будут оспаривать решение суда.
В мае 2018 года дальневосточный Росприроднадзор разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Были выловлены как минимум 12 млекопитающих. Вместе с 90 белухами 11 из них оказались в "Центре передержки морских млекопитающих" в бухте Средняя.
В сентябре 2018 года зоозащитники забили тревогу. Они заявили, что Росприроднадзор Приморского края нарушил закон, выдав разрешение на добычу животных и что они содержатся в неподобающих условиях.
Несмотря на возбуждение уголовных дел, проверки, освещение этой проблемы в СМИ и то, что в защиту животных выступили многие ученые и знаменитости, неравнодушные к проблемам окружающей среды, косатки и белухи по-прежнему находятся в "китовой тюрьме".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.