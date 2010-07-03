Суд оштрафовал отловщиков косаток на 38 миллионов рублей

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Фрунзенский районный суд Владивостока назначил штраф в 37,6 миллиона рублей за нарушения правил рыболовства ООО "Сочинский дельфинарий". Это одна из компаний, которая занималась отловом косаток и белух в Приморье. Об этом сообщает РИА Новости.



"Сочинский дельфинарий" выловил с нарушениями двух косаток, так объявили на заседании. Документы по административным делам по статье "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство" в отношении четырех компаний поступили в суд от регионального погрануправления ФСБ.

7 июня одной из них (ООО "Белый кит") суд назначил штраф в 28 миллионов рублей. 14 июня по этой же статье оштрафовали компанию ООО "Океанариум ДВ" на 56,4 миллиона рублей. Рассмотрение дела в отношении ООО "Афалина" будет продолжено 24 июня.

"Сочинский дельфинарий" признать виновным и назначить штраф 37,6 миллиона рублей", – объявила судья Татьяна Михайлова.

Компании обвиняют в несоответствии орудий лова, типа судов, конструкций для транспортировки животных, места лова. Отмечается также, что на судах не было ветеринара. Оштрафованные компании заявили, что будут оспаривать решение суда.

В мае 2018 года дальневосточный Росприроднадзор разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Были выловлены как минимум 12 млекопитающих. Вместе с 90 белухами 11 из них оказались в "Центре передержки морских млекопитающих" в бухте Средняя.

В сентябре 2018 года зоозащитники забили тревогу. Они заявили, что Росприроднадзор Приморского края нарушил закон, выдав разрешение на добычу животных и что они содержатся в неподобающих условиях.

Несмотря на возбуждение уголовных дел, проверки, освещение этой проблемы в СМИ и то, что в защиту животных выступили многие ученые и знаменитости, неравнодушные к проблемам окружающей среды, косатки и белухи по-прежнему находятся в "китовой тюрьме".

