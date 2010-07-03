Жан-Мишель Кусто отправил Путину вопрос про косаток и белух

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Жан-Мишель Кусто отправил вопрос о судьбе косаток и белух из бухты Средняя в Приморье на "Прямую линию с Владимиром Путиным". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу океанолога.

"Известный французский океанолог и защитник Мирового океана попросил российского президента принять окончательное решение об освобождении узников "китовой тюрьмы" и возвращении их в места традиционного обитания", – сообщили представители Кусто.

По словам Кусто, для него будет честью лично встретиться с президентом России, чтобы обеспечить успешный выпуск животных на волю.

Жан-Мишель Кусто – французский исследователь, защитник окружающей среды, педагог и кинопродюсер. Член Национального совета по архитектуре, специалист Парижской школы архитектуры. Старший сын известного океанографа Жака-Ива Кусто.

В мае 2018 года департамент Росприроднадзора по ДФО разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Минимум 12 млекопитающих были выловлены. Вместе с 90 белухами 11 из них оказались в "Центре передержки морских млекопитающих" в бухте Средняя.

В сентябре 2018 года зоозащитники забили тревогу. Они заявили, что краевой Росприроднадзор грубо нарушил закон, выдав разрешение на добычу животных и что они содержатся в неподобающих условиях, которые могут привести к их гибели (из вольеров пропала больная косатка и три белухи).

Несмотря на возбуждение уголовных дел, проверки и широкое освещение проблемы, косатки и белухи по-прежнему находятся в "китовой тюрьме".

В защиту животных выступили многие знаменитости, неравнодушные к проблемам окружающей среды. Так, актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных Памела Андерсон обратилась к властям РФ с просьбой помочь в освобождении косаток и белух.

