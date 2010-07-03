Косаток и белух из "китовой тюрьмы" выпустят на волю до конца лета

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Содержащихся в бухте Средней Приморского края косаток и белух планируют выпустить на волю в июле-августе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.

"Это точно будет летний период. Хотелось бы, чтобы это было побыстрее. Я думаю, это точно будет июль-август, август – последний срок", – сказал Кобылкин.

Он добавил, что в настоящее время решается вопрос о выборе места их выпуска. "Дорожная карта, которую мы прорисовали, в первую очередь должна сказать нам место выпуска, потому что у нас до сих пор два мнения", – заявил он.

Кобылкин уточнил, что большинство ученых склоняется, что оптимально произвести выпуск морских млекопитающих там, где они были выловлены, то есть около Шантарских островов. Однако Российская академия наук предлагает выпустить животных в бухту Средняя.

При этом ученые уверяют, что млекопитающие смогут без труда адаптироваться к вольной жизни, поскольку навыки животных не могут быть утеряны за один год.

31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.

Косаток и белух хотели незаконно продать в китайские океанариумы, животные содержатся в бухте Средняя под Находкой по меньшей мере с октября 2018 года. Млекопитающих незаконно выловили для отправки в китайские океанариумы. Из-за тесноты зоозащитники назвали вольеры для животных "китовой тюрьмой".

Возбуждено уголовное дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

