Суд оставил косаток и белух в "китовой тюрьме"

Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщает "Интерфакс".
Суд признал, что животных выловили незаконно, но изъять их у отловщиков нельзя. Адвокат зоозащитников Наталия Лисицына пояснила, что суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух. При этом суд отказал в требовании к Росприроднадзору изъять животных из незаконного владения и вернуть их в естественную среду обитания.
Причины такого решения будут объявлены 5 июня. При этом оно еще не вступило в законную силу и подлежит обжалованию в течение месяца.
Ранее представитель четырех компаний-отловщиков Вадим Говоров заявил, что немедленный выпуск приморских косаток на волю создает высокую вероятность их гибели. Он сослался на мнение следователей. По утверждению Говорова, нормы содержания животных соответствуют всем требованиям российского законодательства.
Косаток и белух хотели незаконно продать в китайские океанариумы, животные содержатся в бухте Средняя под Находкой по меньшей мере с октября прошлого года. Млекопитающих незаконно выловили для отправки в китайские океанариумы. Из-за тесноты зоозащитники назвали вольеры для животных "китовой тюрьмой". Глава компании "Афалина" Алексей Решетов подчеркнул, что не намерен добровольно выпустить косаток.
Известно, что из бухты пропали три белухи и косатка. Возможно, они уплыли через дыру в ограждении. Полиция региона начала проверку.
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