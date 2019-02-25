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11:14

Памела Андерсон попросила Путина помочь в освобождении косаток и белух

животные экология за рубежом

11:14

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Актриса и представитель Консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон обратилась к Владимиру Путину с просьбой помочь в освобождении косаток и белух из центра передержки в Приморье. Открытое письмо было опубликовано на официальном сайте фонда Памелы Андерсон.

"Я пишу вам об 11 косатках и 87 белухах, которые в настоящее время находятся в неволе недалеко от Находки", – сказано в письме актрисы. Она также поблагодарила российские власти за шаги по прекращению международной продажи китообразных. "Я понимаю, что окончательное решение, чтобы выпустить косаток и белух обратно в дикую природу, еще не принято", – отметила Андерсон. В связи с этим она попросила президента России "разрешить это и поручить освободить китов".

В своем письме Памела Андерсон также выразила надежду, что российское правительство РФ, совместно с экологами и международными специалистами, будет работать над планом по возвращению этих косаток и белух в дикую природу.

Ранее Памела Андерсон поздравила свою "крестницу" – дальневосточного
леопарда с пополнением в семье. По словам актрисы, она очень рада узнать, что ее подопечная "уже стала бабушкой". В 2015 году Андерсон получила диплом Хранителя леопарда. Его вручил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

животные экология за рубежом

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