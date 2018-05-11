Памела Андерсон поздравила "крестницу" – леопарда с пополнением в семье

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Актриса и член Консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон обрадовалась новости о пополнении в семействе ее "крестницы" – самки дальневосточного леопарда Leo 38F, сообщает "Российская газета".

"Я рада, что моя подопечная уже стала бабушкой. Усилия, прилагаемые для сохранения природы, очень важны. Искренне желаю всего хорошего людям, которые трудятся на благо дальневосточных леопардов", – написала американская актриса.

В частности, она выразила благодарность спецпредставителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову за вклад в это дело.

По мнению специалистов, внуку пятнистой Памелы сейчас около 3–4 месяцев. Детеныша и других членов семьи леопарда зафиксировали фото- и видеоловушкой, которая установлена в заповеднике "Кедровая падь".

В 2015 году Сергей Иванов вручил Памеле Андерсон диплом Хранителя леопарда.