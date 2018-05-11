Памела Андерсон поздравила "крестницу" – леопарда с пополнением в семье

11 мая 2018, 12:47
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Актриса и член Консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон обрадовалась новости о пополнении в семействе ее "крестницы" – самки дальневосточного леопарда Leo 38F, сообщает "Российская газета".
"Я рада, что моя подопечная уже стала бабушкой. Усилия, прилагаемые для сохранения природы, очень важны. Искренне желаю всего хорошего людям, которые трудятся на благо дальневосточных леопардов", – написала американская актриса.
В частности, она выразила благодарность спецпредставителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову за вклад в это дело.
По мнению специалистов, внуку пятнистой Памелы сейчас около 3–4 месяцев. Детеныша и других членов семьи леопарда зафиксировали фото- и видеоловушкой, которая установлена в заповеднике "Кедровая падь".
В 2015 году Сергей Иванов вручил Памеле Андерсон диплом Хранителя леопарда.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: