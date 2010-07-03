Владелец "китовой тюрьмы" отказался выпускать животных на волю

Глава компании "Афалина" Алексей Решетов заявил, что не намерен добровольно выпустить косаток из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя на Дальнем Востоке.
"Это моя собственность. Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь. Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает", – цитирует РИА Новости Решетова. Он также назвал данные о решении выпустить млекопитающих "пургой, которую несут в прессе".
По его словам, в бухте сейчас находятся 10 косаток и 87 белух – все они очень радуются людям, которые с ними работают.
В четверг, 23 мая, в Южно-Сахалинском городском суде рассматривают иск экологов, которые пытаются оспорить законность решения Росрыболовства по выделению в 2018 году квот на вылов косаток и белух. Ответчики по иску –Росрыболовство, Росприроднадзор, а также заинтересованные лица – компании-отловщики ООО "Белый кит", ООО "Афалина", ООО "Океанариум ДВ", ООО "Сочинский дельфинарий".
Ранее заместитель директора по научной работе ВНИРО Вячеслав Бизиков сообщил, что животных нужно выпустить. Млекопитающих планируют выпускать группами – это продиктовано опасениями за их жизнь. Специалисты не уверены, что белухи смогут адаптироваться в море после зимы, проведенной в водных вольерах.
Доставка животных из бухты обойдется в два-три миллиона рублей на каждую особь.
Куда исчезают животные из "китовой тюрьмы"
Около сотни косаток и белух, которых хотели незаконно продать в китайские океанариумы, содержатся в бухте Средняя под Находкой по меньшей мере с октября прошлого года. Млекопитающих незаконно выловили для отправки в китайские океанариумы. Из-за тесноты зоозащитники назвали вольеры для животных "китовой тюрьмой".
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