Жан-Мишель Кусто надеется на выпуск животных из "китовой тюрьмы"

Председатель общества "Будущее океана" Жан-Мишель Кусто надеется, что большинство белух и косаток выпустят из "китовой тюрьмы" в Приморье. Ученый принял участие в пресс-конференции в Минприроды РФ, передает корреспондент Москвы 24.
При этом океанолог признал, что освободить животных из плена будет непросто. Ранее вместе со своей командой Кусто вошел в состав экспертной группы, которая занимается спасением и реабилитацией морских млекопитающих.
История с морскими млекопитающими получила огласку, когда в СМИ заявили, что краснокнижных животных собираются незаконно продать в Китай. Отмечалось, что косатки и белухи содержались в бухте Средняя. Вскоре природоохранная прокуратура Владивостока нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, отловивших животных.
СК завел дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. Как выяснилось позже, большинство животных были либо детенышами, либо не достигли половой зрелости. Кроме того, зоозащитники сообщали о заболеваниях, которыми страдают животные.
По поручению Владимира Путина вице-премьер Алексей Гордеев провел совещание, где было решено создать Центр содержания крупных морских животных на острове Русский. Позже ученые заявили, что перевозить туда животных нельзя, поскольку лишняя транспортировка может им навредить.
Тем временем в администрации Приморского края рассказали, что косаткам и белухам увеличат жилплощадь. Это решение приняли после осмотра млекопитающих ветеринарами.
Жан-Мишель Кусто поможет решить проблему "китовой тюрьмы" в Приморье
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