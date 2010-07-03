Ученые заявили об ухудшении здоровья косаток и белух в Приморье

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У косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье обнаружили язвы и новообразования. По словам специалистов, это может быть признаком грибковых, бактериальных и вирусных заболеваний, пишет News.ru.

Как пояснила научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН Вера Краснова, состояние косаток и белух могло ухудшиться из-за снижения иммунитета. По ее словам, быстрому развитию инфекций способствует теснота в вольерах.

"У некоторых животных четко просматриваются кожные изменения в виде разбросанных темных пятен, твердых округлых узлов", – сказано в заключении Красновой. По словам эксперта, все перечисленные изменения кожи имеют инфекционную природу.

Сотрудники центра содержания, в свою очередь, пояснили, что животные получили раны еще на воле и теперь находятся на лечении.

В настоящее время в бухте Средняя под Находкой содержатся 11 косаток и 87 белух, которых пытались незаконно продать в китайские океанариумы. Из-за тесноты в центре содержания зоозащитники назвали вольеры в Приморье "китовой тюрьмой".

Известно, что из бухты пропали три белухи и косатка. Как считают экологи, сбежать они не могли. Полиция региона начала проверку этого инцидента.

Ранее Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу косаток и белух. За обитателей "китовой тюрьмы" уже вступились многие зарубежные знаменитости, в том числе Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон.