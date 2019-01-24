Возбуждены новые дела из-за "китовой тюрьмы" в Приморье

ФСБ РФ по Приморью возбудило новые административные дела о нарушении правил рыболовства против компаний, организовавших "китовую тюрьму", сообщает РИА Новости.

Речь идет о компаниях "Афалина", "Белый кит", "Океанариум ДВ" и "Сочинский дельфинарий". Именно они осуществили добычу, транспортировку и хранение морских млекопитающих в бухте Средней.

По делам уже получены заключения специалистов, которые свидетельствуют о неудовлетворительных условиях содержания животных и необходимости выпустить их в естественную среду обитания после предварительной адаптации.

Сейчас в "китовой тюрьме" содержится 11 косаток и 87 белух. Дела возбуждены по статье "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство".

Ситуация вокруг узников "китовой тюрьмы" в Приморье накаляется. В Совете общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" заявляли, что нелегально выловленные косатки, которые содержатся в так называемой китовой тюрьме в приморской бухте Средняя, проживут еще примерно два месяца. Сейчас в приморской бухте в специальном центре передержки находятся более 10 косаток и около 90 белух. Млекопитающие фактически замерзают там, поскольку им необходимо двигаться, чтобы согреваться и жить.

Следственный комитет по Приморскому краю расследует инцидент. Тихоокеанский океанологический институт по поручению Генпрокуратуры проводит исследование на предмет возможности возвращения косаток и белух в море. Экологи рассчитывают на помощь Тихоокеанского флота в транспортировке животных к месту выпуска.

Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ продолжить проверки соблюдения законодательства по добыче и охране морских млекопитающих, в том числе в приморской бухте Средняя. Также он поручил правительству изучить вопрос установления требований к содержанию добытых морских млекопитающих.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо призвал освободить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморском крае. Ранее с подобным заявлением выступила актриса и представитель Консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон.