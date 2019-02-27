Когда пленников "китовой тюрьмы" выпустят на свободу

Вот уже не первый месяц общественность, затаив дыхание, следит за судьбой косаток и белух в "китовой тюрьме" бухты Средней в Приморье. Не остался в стороне и голливудский актер Леонардо Ди Каприо, призвавший подписать петицию с требованием освободить всех млекопитающих. На днях в ситуацию вмешался президент Владимир Путин, поручивший решить судьбу животных к 1 марта. В свою очередь зоозащитники настаивают на реабилитации морских жителей с последующим выпуском на волю. Узнайте, насколько велики шансы косаток и белух обрести свободу в ближайшее время.

Разрешение на отлов

В мае 2018 года департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Как минимум 12 млекопитающих были выловлены. Вместе с 90 белухами 11 из них оказались в "Центре передержки морских млекопитающих", который находится в бухте Средняя в черте города Находка в Приморском крае. Компании, судя по всему, осуществляли вылов этих животных с целью дальнейшей перепродажи. А уже в сентябре зоозащитники забили тревогу.

У них возникло сразу несколько претензий по факту отлова млекопитающих. Во-первых, зоозащитники и зоологи убеждены, что краевой Росприроднадзор грубо нарушил закон, выдав разрешение на добычу. Они полагают, что при установке новой квоты на вылов косаток не была учтена их нынешняя численность. Поэтому компании, поймавшие животных, могли нанести серьезный урон их популяции.

Во-вторых, зоозащитники заявили о неподобающих условиях содержания животных. Они отметили отсутствие санитарно-гигиенических средств и мероприятий с животными и тесные вольеры. Кроме того, активисты указали на пагубность наступающих зимних холодов и признаки воспаления легких у одной из косаток.

Зоозащитники также заявили, что из вольеров исчезла больная косатка и три белухи. Они подозревают, что животные погибли из-за невыносимых условий содержания. С октября зоологи и все неравнодушные граждане написали множество заявлений о ситуации в бухте Средней в Генеральную прокуратуру и другие ведомства. В народе "Центр передержки морских млекопитающих" в бухте Средняя окрестили "китовой тюрьмой".

Луч надежды

Генпрокуратура по ДФО провела проверку и 15 октября выявила ряд нарушений при выдаче разрешения на отлов косаток. Немного позднее, 7 декабря, сторону зоозащитников также принял Южно-Сахалинский суд, признавший незаконным приказ краевого департамента Росприроднадзора о проведении государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) по материалам корректировки общего допустимого улова на 2018 год (как раз по ее результатам было выдано разрешение о вылове). Экологи считают, что благодаря вердикту суда вся дальнейшая цепочка разрешительной документации автоматически становится незаконной.

В дело также вмешался Следственный комитет по Приморскому краю. 16 ноября ведомство возбудило уголовное дело по факту "незаконной добычи биоресурсов". Причем следователи указали на возраст пойманных животных и их статус в Красной книге.

"Несколько юридических лиц получили разрешение на добычу (вылов) косаток, белух для культурно-просветительских целей. В период времени с июля 2018 года по сентябрь 2018 года на основании выданных разрешений выловлено 12 косаток и 90 белух. Однако установлено, что 11 особей косаток являются не достигшими половой зрелости детенышами и относятся к транзитному подвиду, внесенному в Красную книгу Камчатского края", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следствие также установило, что 90 белух не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них имеют возраст младше одного года.



(беззубые, питающиеся молоком матери. – М24) с сопровождающими их самками, а также самок с явными признаками беременности.

СК по Приморскому краю Между тем, законодательством РФ запрещается отлавливать группы китообразных, в которых замечены детеныши-сеголеткис сопровождающими их самками, а также самок с явными признаками беременности.

Не остались без внимания и заявления зоозащитников о неподобающих условиях содержания всех млекопитающих. 6 февраля Росприроднадзор РФ возбудил административные дела по факту содержания косаток и белух в бухте Средней. Как объяснили в ведомстве, "за невыполнение требований по оборудованию участка водного объекта, очистке акватории от загрязнений, проведению государственной экологической экспертизы".

А уже на следующий день Следственный комитет по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с морскими млекопитающими. "Установлены факты ненадлежащего содержания в центре адаптации морских млекопитающих в Приморском крае выловленных 90 белух и 11 косаток", – сообщается на сайте краевого СК.

А воз и ныне там?

Несмотря на возбуждение уголовных дел, проверки и широкое освещение проблемы, косатки и белухи по-прежнему находятся в "китовой тюрьме". За месяцы, прошедшие с момента огласки истории, в защиту млекопитающих выступили многие знаменитости. Среди них, например, актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон. Она обратилась к властям РФ с просьбой помочь в освобождении косаток и белух. Письмо российским властям опубликовано на сайте ее фонда.



Памела Андерсон актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Я понимаю, что окончательное решение о выпуске косаток и белух еще не принято, и я с уважением прошу вас поручить освободить их.

Накануне к зоозащитникам присоединился голливудский актер Леонардо Ди Каприо. Он подписал петицию в защиту косаток и белух так же с требованием их освободить. Актер призвал в своем Facebook подписать петицию всех неравнодушных. "Пожалуйста, подпишите петицию ниже и присоединяйтесь ко мне, выступая против бесчеловечного захвата косаток и белух",

– написал Ди Каприо. На данный момент откликнулись почти 900 тысяч человек.

А в среду на тему "китовой тюрьмы" высказал официальную позицию и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Было соответствующее поручение президента, мы надеемся, что все-таки в самые сжатые сроки, короткое время с учетом этой ситуации проблема косаток будет решена, и они будут выпущены на свободу", – сказал Песков журналистам.

Скорейшее освобождение

Благодаря вмешательству в ситуацию президента РФ Владимира Путина, спасти млекопитающих, вероятно, удастся в ближайшие дни. 20 февраля на сайте лидера страны появились сразу два поручения по косаткам и белухам в Приморье.

Согласно одному из них, Генпрокуратура РФ должна "продолжить проверки исполнения законодательства в сфере добычи, охраны и использования морских млекопитающих, в том числе в отношении животных в бухте Средняя Приморского края". Срок – до 1 ноября 2019 года. А вторым поручением президент обязал "Минприроды России совместно с Минсельхозом России, заинтересованными научными и общественными организациями определить дальнейшую судьбу китообразных" к 1 марта 2019 года.

Уже 25 февраля глава Минприроды Дмитрий Кобылкин провел межведомственное совещание для решения судьбы косаток и белух.

Было решено совместными усилиями разработать "дорожную карту" с описанием мер по адаптации и возвращению морских млекопитающих в естественную среду обитания.

"Наша позиция не меняется – незаконно выловленных животных нужно освобождать из неприспособленных вольеров по максимально щадящей обоснованной научной методике. Ошибиться не можем. Вопрос стоит на пересечении полномочий и ответственности многих структур и ведомств. Надеюсь, совместно найдем оптимальное решение", – сказал Кобылкин.





Дмитрий Кобылкин глава Минприроды Ситуация находится на контроле президента страны.

В то же время, Минприроды России прорабатывает вопрос занесения плотоядных косаток, представителей которых незаконно выловили в Приморье, в перечень животных Красной Книги России.

В свободное плавание!

"Все специалисты сходятся во мнении, что белух и косаток можно выпускать на волю. Только сначала их нужно реабилитировать, а потом спокойно выпустить в природу. Мы надеемся, что к лету их отпустят. Чем дольше они сидят в неволе, тем дольше придется их реабилитировать и приводить в порядок", – рассказала порталу Москва 24 эксперт по сохранению диких животных, представитель коалиции по сохранению Южного океана и Антарктики в России Елена Жаркова.

По словам эксперта, реабилитация может быть организована как в специально оборудованных вольерах, так и в бухте Средней.

"Всего-то косаток и белух нужно обучить есть живую рыбу. У нас уже были случаи выпуска китов и дельфинов, которые сначала жили в океанариумах. Это общепризнанная, работающая практика", – уверена специалист.

