Песков надеется на скорое освобождение косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье

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В Кремле рассчитывают, что в ближайшее время проблема косаток в Приморье будет решена и их выпустят из "китовой тюрьмы" на свободу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас животные содержатся не за счет федерального бюджета. Он пояснил, что есть некие компании, которые вылавливали этих животных с целью дальнейшей перепродажи.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо призвал освободить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморском крае. Ранее с подобным заявлением выступила актриса и представитель Консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон.

Ситуация вокруг узников "китовой тюрьмы" в Приморье накаляется. В Совете общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" заявляли, что нелегально выловленные косатки, которые содержатся в так называемой китовой тюрьме в приморской бухте Средняя, проживут еще примерно два месяца. Сейчас в приморской бухте в специальном центре передержки находятся более 10 косаток и около 90 белух. Млекопитающие фактически замерзают там, поскольку им необходимо двигаться, чтобы согреваться и жить.

Следственный комитет по Приморскому краю расследует инцидент. Тихоокеанский океанологический институт по поручению Генпрокуратуры проводит исследование на предмет возможности возвращения косаток и белух в море. Экологи рассчитывают на помощь Тихоокеанского флота в транспортировке животных к месту выпуска.

Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ продолжить проверки соблюдения законодательства по добыче и охране морских млекопитающих, в том числе в приморской бухте Средняя. Также он поручил правительству изучить вопрос установления требований к содержанию добытых морских млекопитающих.