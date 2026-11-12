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12 ноября, 17:18

Культура

Алика Смехова опровергла слухи о беременности после фото в вечернем платье

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/alika_smekhova

Актриса Алика Смехова опровергла слухи о беременности, которые появились после публикации ее фотографий в вечернем платье. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Поклонники увидели заметный живот артистки на фото и предположили, что она готовится стать мамой. Сама Смехова заявила, что у платья просто был неудачный фасон.

"Очень коварное платье, оно почему-то на всех фотографиях двойное – все бока, животы видны", – сказала она.

Чтобы развеять подозрения, актриса записала ролик в домашней одежде, продемонстрировав свою фигуру без фотошопа. Она с юмором заявила, что "роды прошли успешно".

Ранее 44-летняя актриса Анастасия Макеева опровергла слухи о первой беременности. Поводом для обсуждения стало видео, на котором она предстала в свободном платье и заявила, что готовит совместную песню с супругом Романом Мальковым. Артистка подчеркнула, что это просто очередное предположение.

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