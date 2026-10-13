Актриса Анастасия Макеева прокомментировала слухи о беременности

44-летнюю актрису Анастасию Макееву заподозрили в беременности, причем уже второй раз за осень. Сама звезда не осталась в стороне и лично прокомментировала ситуацию. Подробности – в материале Москвы 24.

"Наконец-то – свершилось!"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/makeevan

Актриса Анастасия Макеева спровоцировала слухи о беременности, выложив в соцсетях свежее видео. На кадрах она анонсировала совместную песню с мужем, Романом Мальковым, и предстала в красном платье свободного кроя. Некоторые подписчики решили, что 44-летняя знаменитость наконец готовится познать радость материнства, и даже принялись поздравлять актрису.

"Настенька! Вы ждете первенца", "теперь начнется новая жизнь", "так сильно может измениться только женщина, ждущая чуда", "Настенька, мне показалось, или вы в интересном положении?", "молодец, хоть бы правда! Вон Анна Невская тоже родила за 40. А Настя – красавица, дочь будет, очень красивая!", "наконец-то – свершилось! Скоро ребеночек появится", "как я рада за вас", – высказались фолловеры.

Однако Макеева поспешила опровергнуть слухи, сообщает "Газета.ру".





Анастасия Малькова-Макеева актриса Не с чем нас поздравлять. Очередное предположение.

При этом подобные домыслы появились еще в середине сентября. Тогда актриса опубликовала поздравительный пост в соцсети в честь дня рождения супруга, в котором поблагодарила избранника "за дочь". Публикация вскоре была отредактирована, однако подписчики и некоторые СМИ подхватили новость и решили, что пара стала родителями.

Позднее Анастасия призналась в разговоре с изданием "СтарХит", что поздравление помогла сгенерировать нейросеть, которая и добавила фразу о дочери, а актриса не сразу заметила оплошность.

"Нет, мы не стали родителями. Пост помогал писать ChatGPT – он выдал несколько вариантов счастливых событий, которые могут произойти в жизни любой семейной пары. Я не заметила и позже отредактировала текст", – призналась Макеева.

Анастасия добавила, что материнство – слишком важное и долгожданное для нее событие, чтобы сообщить о нем мимоходом.

"Я давно стремлюсь к материнству и точно не так хотела бы сообщить о таком важном событии", – отметила актриса.

"Благодарна тем, кто так нас уничтожал"

Фото: Анастасия Макеева с Романом Мальковым. Instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/malkov_roman_mr2

У звезды насыщенная личная жизнь и уже четвертый официальный брак. Первым ее супругом стал актер Петр Кислов, однако пара развелась спустя 7 месяцев после свадьбы. Замужем за певцом Глебом Матвейчуком Анастасия была почти 6 лет. После этого около года она была в браке с адвокатом Александром Саковичем. Помимо этого, пресса писала о нескольких романах актрисы, в частности с чешским оперным певцом Франтишеком Дюрячем, бизнесменом Виталием Федоровым, режиссером Владимиром Нахабцевым-младшим, с коллегой Алексеем Макаровым.

С нынешним супругом, Романом Мальковым, актриса познакомилась в 2020-м. Приехавший из Словении строитель занимался ремонтом загородного дома Макеевой. Между ними завязались отношения, несмотря на то что в Словении мужчину ждала законная супруга и четверо общих детей.

Роман принял решение развестись, брак с Анастасией они зарегистрировали в мае 2021-го, а вскоре обвенчались в Крыму. Знаменитость даже взяла двойную фамилию Малькова-Макеева. При этом актриса подверглась жесткому хейту: в Сети ее называли разлучницей и обвиняли в крахе многодетной семьи. Однако Анастасия сумела найти общий язык со старшим сыном избранника: по данным СМИ, парень переехал из Словении к отцу и мачехе, а впоследствии начал самостоятельную жизнь отдельно.

В 2025-м в интервью порталу "Страсти" актриса призналась, что им с супругом действительно было непросто в начале отношений.





Анастасия Макеева актриса Испытания были по всем фронтам – и финансовые, и друзей мы потеряли, и работу потеряли. И даже родственники некоторые нехорошо повели себя: это ваши проблемы, сами разбирайтесь. Мы настолько были в шоке от того, что происходило, но шли вперед.

Однако Макеева заявила, что даже благодарна хейтерам, ведь после пережитых испытаний они с мужем обрели настоящее счастье.

"Я безумно благодарна всем тем, кто так нас уничтожал тогда, за то, что они подарили нам невероятное счастье. И если бы у нас изначально все складывалось как у всех, позитивно и хорошо, возможно, мы бы уже разошлись", – отметила Анастасия.

Помимо этого, актриса призналась, что взяла фамилию мужа, потому что "впервые полюбила по-настоящему". Знаменитость добавила, что супруг взял на себя все бытовые вопросы вплоть до готовки и заставил ее почувствовать себя настоящей женщиной, окруженной заботой и любовью.

"Я не обременена всеми бытовыми процессами. Он полностью все вопросы закрывает самостоятельно", – добавила Анастасия.

Публичный конфликт

Фото: Анастасия Макеева (слева) и Светлана Малькова. Instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/makeevan; svetamalkova

Хотя гнев общественности со временем поутих, семейную идиллию нарушают постоянные выяснения отношений с экс-супругой Романа Светланой. Конфликт между бывшими по поводу алиментов на детей решался в суде, а выяснение отношений между соперницами перешло в публичную плоскость. Многодетная мать не могла простить предательство бывшего мужа, а Анастасия всячески защищала нынешнего избранника, обе активно высказывались по этому поводу в своих соцсетях.

В 2021-м соперницы встретились в эфире программы Андрея Малахова, где от переизбытка эмоций подрались. Впоследствии, по данным СМИ, Светлана с тремя младшими детьми перебралась в США, но публичная перепалка между ней и Анастасией продолжилась: актриса раскритиковала решение многодетной матери перебраться с детьми за границу.

"Увезла трех несовершеннолетних детей с российскими паспортами без согласия отца, не лишенного родительских прав. Подвергая их там русофобии. Вот ваша героиня. Предала не только своих детей, лишив их отца, но и страну, в которой ее родители живут и она родилась", – высказалась Анастасия.

При этом выяснения отношений продолжаются до сих пор. По данным СМИ, в августе 2026-го актриса попала в больницу из-за ухудшения состояния на фоне нового витка конфликта.