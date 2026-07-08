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08 июля, 18:19

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Пользователи Сети заподозрили Рианну в четвертой беременности

"Неужели снова?" Рианну заподозрили в четвертой беременности

Пользователи Сети заподозрили певицу Рианну в четвертой беременности после ее прогулки с супругом – рэпером A$AP Rocky. Подробности – в материале Москвы 24.

"Почему она одета в это?"

Фото: legion-media.com/Backgrid/North Woods

Певица Рианна и ее возлюбленный, рэпер A$AP Rocky, были замечены на прогулке в Нью-Йорке – их фото, сделанные папарацци, разместило издание JustJared. Рэпер был в свободной темной футболке оверсайз, черных брюках и ботинках, а Рианна выбрала сине-белое платье макси в полоску и белые кроссовки. Наряд исполнительницы привлек внимание пользователей Сети своим чрезмерно свободным кроем. Комментаторы сразу выдвинули предположения, что супруги вновь ожидают пополнение.

Некоторые интернет-детективы нашли и другие "подтверждения" этой теории: например, заявили, что у певицы якобы появились "щечки". Кроме того, аргументом в пользу беременности стал "слишком счастливый вид" рэпера.

"Снова беременна", "почему она одета в это балахонистое платье, похожее на скатерть или простыню?", "опять этот свободный наряд – неужели она снова беременна?" – высказались комментаторы.

Сами знаменитости пока никак не комментировали слухи. При этом возлюбленные уже являются многодетными родителями. Рианна стала матерью третий раз в сентябре 2025-го: на свет появилась девочка, которой дали имя Роки Айриш. Пара также воспитывает двоих сыновей: 4-летнего Ризу Ательстона и 2-летнего Райота Роуз.

"Неуважение к Рианне, неуважение к женщинам"

Фото: legion-media.com/Sipa USA/Anthony Behar

Несмотря на троих совместных детей, возлюбленные, по данным СМИ, не состоят в официальном браке, а поклонники то и дело подозревают пару в разладе. Недавно фанаты певицы и вовсе призвали ее расстаться с бойфрендом. Поводом стало высказывание A$AP Rocky на одном из его концертов.

"Слава богу, вы не знали меня, когда я был свободен", – обратился рэпер к женской аудитории во время выступления в штате Аризона в конце июня.

Реплика вызвала бурю негодования в соцсетях. Многие комментаторы сочли ее проявлением неуважения к матери детей рэпера, да и к девушкам в целом.

"Можно было сказать столько всего другого, но он выбирает самые глупые слова, демонстрирующие неуважение к аудитории и своей партнерше", "Рианна, если ты не бросишь этого парня..., он постоянно проявляет к ней неуважение", "для человека, у которого трое детей и, казалось бы, серьезные отношения, говорить такое – некрасиво. Это даже вызывает чувство неловкости", "неуважение к Рианне, неуважение к женщинам, кто-нибудь напомните мне, почему этот парень до сих пор популярен", – возмутились пользователи.

При этом нашлись и те, кто высказался в защиту рэпера, заявив, что это была лишь шутка, а критика в адрес исполнителя преувеличена.

Помимо этого, в мае пара дала повод поклонникам думать, что у них не лучшие времена. В Сети распространился ролик, снятый после бала Met Gala, когда возлюбленные покидали мероприятие на автомобиле. Пользователи Сети обратили внимание, что Рианна что-то говорила избраннику, при этом выражение ее лица было раздраженным. В свою очередь A$AP Rocky не смотрел ей в глаза и лишь приподнял брови вместо ответа, а затем и вовсе отвернулся. Певица как будто ожидала от него реакции, наклоняясь к нему и продолжая настойчиво смотреть.

Часть комментаторов в Сети отметили, что момент выглядел напряженным, другие же посоветовали не нагнетать, так как ничего страшного, по их мнению, на видео не произошло. Это подтвердили источники издания TMZ, заявив, что никакого конфликта не было, обе знаменитости просто устали после насыщенного дня.

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