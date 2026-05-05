Ежегодный благотворительный бал Met Gala в Нью-Йорке побил прошлогодний рекорд по сборам

Ежегодный благотворительный бал Met Gala прошел в Нью-Йорке в ночь с 4 на 5 мая. Мероприятие традиционно собирает топовых знаменитостей, которые своими образами интерпретируют заданную тему. В этом году она звучала как "Мода – это искусство". О самых интересных и эпатажных выходах расскажет Москва 24.

Рекорд по сборам

Фото: Джефф Безос с супругой Лорен Санчес. Getty Images/MG26/Kevin Mazur

Очередной благотворительный бал Met Gala состоялся в Метрополитен-музее в ночь на 5 мая. В этом году гости интерпретировали тему "Мода – это искусство", то есть своими нарядами делали своеобразные художественные высказывания. Дорожка из традиционной красной превратилась в зеленую с эффектными декорациями – множеством живых цветов и стеной, напоминавшей дворцовые лабиринты.

По данным СМИ, в этот раз мероприятие установило новый рекорд по сборам: 42 миллиона долларов против 31 в прошлом году. Сопредседателями и основными спонсорами мероприятия стали предприниматель и основатель компании Amazon Джефф Безос с супругой, журналистом Лорен Санчес.

К слову, именно из-за пары вокруг бала разгорелся скандал еще до начала мероприятия, несмотря на то что супруги пожертвовали Институту костюма не менее 10 миллионов долларов. Впервые в истории события главным спонсором стала не корпорация или бренд, а частные лица. По данным USA Today, на улицах Нью-Йорка появились протестные плакаты и световые проекции за несколько дней до бала. Активисты раскритиковали компанию бизнесмена Amazon за отношение к профсоюзам и сотрудничество с Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE), а саму чету обвинили в "покупке влияния".

Пресса также связала отсутствие некоторых знаменитостей на балу со скандалом. В числе тех, кто проигнорировал модное событие, оказалась Зендея, выход которой на Met Gala всегда был одним из самых ожидаемых. По данным СМИ, знаменитость просто решила сделать перерыв из-за плотного графика. Актриса Мерил Стрип, модель Белла Хадид и певица Билли Айлиш также не появились на благотворительном мероприятии.

При этом к наряду Лорен Санчес у комментаторов не возникло вопросов, несмотря на смелое декольте: супруга Безоса появилась на дорожке в темно-синем силуэтном платье от Schiaparelli. Блогер и одна из ведущих бала Эмма Чемберлен, напротив, выбрала очень яркий образ, примерив разноцветное платье Mugler. В Сети назвали ее образ оригинальным прочтением и попаданием в тему бала.

Актриса Николь Кидман появилась на мероприятии вместе с дочерью Сандэй Роуз и выбрала ретро-образ от Chanel: платье насыщенного красного цвета с перьями и пайетками. Знаменитость оставила длинные волосы распущенными, однако пользователи Сети раскритиковали звезду за прическу, назвав ее волосы "париком".

"Что за ужасные парики в последнее время на Николь? Как будто ей голову приклеили от другого тела", – удивились комментаторы.

Модель Ирина Шейк выбрала провокационный наряд: длинную юбку со шлейфом и низкой посадкой и бюстгальтер с бриллиантами и украшениями в виде часов. Певицу Кэти Перри в образе от Stella McCartney узнали не сразу: на ней были белое платье, перчатки и маска фехтовальщицы, которая полностью скрывала лицо.

Выход старшей дочери певицы Бейонсе, 14-летней Блу Айви, стал дебютом на Met Gala. Девочка появилась в белом платье Balenciaga с корсетом и пышной юбкой. Образ дополнил бомбер в тон, бриллиантовое колье и солнцезащитные очки. К слову, для подростка сделали исключение, потому что участниками бала могут быть только лица старше 18 лет. Сама певица, которая в этом году была в числе сопредседателей, пришла в сверкающей имитации скелета. Появление Бейонсе на Met Gala – 2026 стало знаковым: в последний раз исполнительница посещала мероприятие 10 лет назад.

Живая статуя и голые платья

Не обошлось и без спорных выходов. Хайди Клум нарядилась в статую. В Сети пошутили, что модель перепутала Met Gala c Хэллоуином. По данным СМИ, команда дизайнеров создавала костюм около 4,5 часа из инновационной смеси латекса, спандекса и пены.

Актриса Одесса Эзайон выбрала для выхода в свет корсет, ботфорты, а обнаженную грудь прикрывали лишь тканевые аппликации.

Инфлюенсер Кайли Дженнер надела смелый наряд от Schiaparelli, по данным СМИ, созданный специально для нее. Она появилась перед камерами в корсете телесного цвета. Образ дополнила длинная юбка, которая визуально напоминала расстегнутое и спущенное платье. Модель также предстала с выбеленными бровями.

Наряд модели Джиджи Хадид также не попал в списки самых удачных. Инфлюенсер надела прозрачное серое платье Miu Miu с белым нижним бельем. Актриса Оливия Уайлд тоже пришла в нестандартном образе: спереди черное атласное платье выглядело классическим, а снизу и сзади его дополнял белый тюль и отходящий от него каркас на ягодицах.

Одним из самых эпатажных оказался образ продюсера Джордан Рот. Платье было максимально закрытым: в пол и под горло, но из-за плеча выглядывал манекен, который как бы приобнимал Джордан с обеих сторон. По задумке дизайнера, смысл костюма был в том, что у каждого есть теневая сторона.