Ежегодный благотворительный бал Met Gala в Нью-Йорке установил рекорд по сборам

В Нью-Йорке прошел традиционный благотворительный бал Met Gala – главное модное событие года. На этот раз гости отдали дань стилю темнокожих мужчин начала XVIII века и интерпретировали классический костюм. О самых ярких выходах расскажет Москва 24.

"Не могла сходить в туалет из-за нарядов"

Фото: legion-media.com/Photo Image Press via ZUMA Press/Splash News

5 мая в Нью-Йорке состоялся очередной благотворительный бал Met Gala, который в этом году был приурочен к новой выставке Института костюма при Метрополитен-музее под названием Superfine: Tailoring Black Style. Мероприятие посвятили феномену "черного дендизма" и его влиянию на моду и формирование идентичности афроамериканцев.

Дресс-код вечера под слоганом "Сшито для вас" предполагал эксперименты с классическим костюмом и культурными символами. На ковровой дорожке многие звезды представили свое понимание культуры денди, примерив оригинальные вариации фраков, жилетов, костюмов-троек, шляп, брошей и платков.

Теледива Ким Кардашьян пришла на Met Gala в облегающем черном наряде из крокодиловой кожи, а дополнили образ украшения с крупными камнями, нитки жемчуга на бедрах и шляпа в тон.

Звезда фильма "Формула 1" Демсон Идрис сделал из своего появления небольшое шоу. Актер вышел в шлеме, украшенном 20 тысячами кристаллов Swarovski, и гоночном костюме. Затем ассистенты прямо на Демсоне разорвали первый слой одежды, под которым оказался кастомный дизайнерский наряд.

Супруг Рианны, рэпер A$AP Rocky, разработал свой образ самостоятельно. Классический черный костюм исполнитель дополнил массивными украшениями с драгоценными камнями. Изюминкой стал эксклюзивный зонт, покрытый бриллиантами весом 90 карат. Ручка аксессуара при этом была выполнена в форме пистолета. Фанаты предположили в соцсетях, что это отсылка к судебному разбирательству, в ходе которого рэпера обвиняли в стрельбе. Ему грозило 24 года тюрьмы, но в феврале 2025 года певца оправдали.

Сама Рианна появилась на ковровой дорожке одной из последних в корсетном топе, укороченном жакете, рубашке и длинной юбке с высоким вырезом. При этом наряд не смог скрыть заметно округлившийся живот певицы: так звезда подтвердила, что ждет третьего ребенка.

Актриса и певица Сабрина Карпентер стала одной из немногих, кто выбрал для Met Gala откровенный наряд. Знаменитость появилась на ковровой дорожке в боди цвета бургунди с длинным шлейфом. При этом звезда оригинально мотивировала свой выбор в интервью Vogue.





Сабрина Карпентер певица, актриса В прошлые разы на Met Gala я не могла сходить в туалет из-за нарядов. Наконец сегодня я смогу это сделать и узнаю, как выглядит туалет в музее.

Фото: legion-media.com/JOHN ANGELILLO

Холли Берри тоже позволила себе провокационный наряд – платье-рыбку с глубоким декольте и широкими прозрачными вставками по всей длине, которые демонстрировали полное отсутствие нижнего белья на актрисе.

Зендея в белом тотал-луке, вероятно, планировала перетянуть все внимание на себя, и у нее это почти получилось. Брючный костюм в стиле денди выглядел стильно, но почти полностью повторял образ японской актрисы Анны Саваи, вплоть до шляпы. Учитывая то, что обе знаменитости обладают экзотичной внешностью, на Met Gala их было легко перепутать, отметили пользователи.

В свою очередь, участница музыкальной группы BLACKPINK Лису (настоящее имя – Лалиса Манобан) попала в скандал. Певица появилась на ковровой дорожке в жакете и черном боди от Louis Vuitton, на котором в области спины и живота были вышиты портреты темнокожих женщин – модельера Энн Лоу, активистки движения за гражданские права Розы Паркс и писательницы Майи Энджелоу. Многие пользователи соцсетей посчитали, что такие отсылки некорректны, и образ является неуместным и неуважительным.

В ожидании провокаций

Ежегодный благотворительный бал Института костюма при Метрополитен-музее в Нью-Йорке проводится с 1948 года. Сначала мероприятие проходило в формате закрытого ужина для состоятельных жителей города, но со временем превратилось в глобальное культурное событие. Традиционно Met Gala организовывается в первый понедельник мая, в преддверии открытия новой выставки Института костюма, теме которой соответствует и дресс-код. С 1995 года куратором бала выступает главный редактор американского Vogue Анна Винтур.

По данным СМИ, в этом году мероприятие посетили около 450 гостей и был установлен новый рекорд по сборам – 31 миллион долларов. К слову, стоимость билета стала самой высокой в истории Met Gala и достигла 75 тысяч долларов. Все деньги традиционно будут направлены на поддержку Института.

При этом накануне Met Gala Анна Винтур всерьез опасалась провокаций со стороны Канье Уэста. Хотя рэпер не был приглашен на мероприятие, ранее он опубликовал в своих соцсетях эскиз наряда, в котором намеревался посетить благотворительный бал: костюм напоминал образ члена ку-клукс-клана (ультраправая расистская террористическая организация в США).

Впрочем, за годы существования бала звезды не раз эпатировали публику. Например, в 1974 году певица Шер повергла в шок консервативное общество, появившись в "голом" платье с серебряными кристаллами и перьями.





Боб Маки модельер, автор наряда Шер для Met Gala в 1974 году Публика была в ужасе: они считали, что это не мода, а просто неприкрытое тело в стенах Метрополитен-музея.

Фото: legion-media.com/Doug Peters/Alamy Live News

А в 2023 году Джаред Лето пришел на благотворительный бал в ростовом пушистом костюме кошки. Таким образом музыкант интерпретировал тему "Карл Лагерфельд: линия красоты", отдав дань уважения любимому питомцу модельера.

Однако на роль самой скандальной в истории Met Gala все же претендует выходка российского художника-перформансиста Федора Павлова-Андреевича в 2017 году. Тогда к главному входу подъехал внедорожник, из которого вынесли прозрачный бокс: внутри него находился абсолютно голый Павлов-Андреевич.

Охрана среагировала оперативно: бокс прикрыли белой простыней, пока пожарные распиливали конструкцию. Федора доставили в полицию, но вскоре отпустили: в ящике мужчина сгруппировался в позе, исключающей демонстрацию гениталий, поэтому оснований для дальнейшего заключения не нашли.