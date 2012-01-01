Возлюбленный Рианны A$AP Rocky оправдан по делу о вооруженном нападении

Рэпер A$AP Rocky оправдан по делу о вооруженном нападении на бывшего друга. Исполнитель избежал 24-летнего срока, поэтому в зале суда не сдержал эмоций и кинулся в объятия плачущей возлюбленной – Рианны. Подробности семейной драмы – в материале Москвы 24.

Не виновен

Фото: Daniel Cole/Pool Photo via AP

19 февраля суд вынес оправдательный приговор возлюбленному Рианны и отцу ее двоих детей, рэперу A$AP Rocky (настоящее имя – Раким Ателастон Майерс) по делу о вооруженном нападении на бывшего приятеля. Исполнителю грозило 24 года тюрьмы. Позднее в Сети появилось видео: услышав решение, рэпер прямо в зале заседаний побежал обнимать близких, буквально упав на плачущую певицу.

Слушания по делу начались 21 января 2025 года. Рианна поддерживала возлюбленного, появляясь на заседаниях. В начале февраля издание HeatWorld со ссылкой на инсайдера сообщило, что поп-звезда испытывает большой стресс из-за ситуации с бойфрендом.

"Никогда Рианна не ожидала, что столкнется с ужасающей перспективой того, что отец ее детей окажется за решеткой. С самого начала адвокаты говорили им, что до этого дело не дойдет – так оно и вышло", – поделился информацией источник издания.

По словам инсайдера, возлюбленные не могли перестать думать о том, что все пойдет по "худшему сценарию".

Перестрелка с бывшим другом

Фото: Frazer Harrison/Pool via AP

На судебных заседаниях истец, A$AP Relli (настоящее имя – Терелл Эфрон), рассказывал, что еще в средней школе они с Rocky стали частью коллектива A$AP, что расшифровывается как Always Strive and Prosper – "Всегда стремись и процветай". Парни были близкими друзьями, пока карьера Rocky не пошла в гору. Постепенно приятели отдалились, отношения ухудшились, но в открытый конфликт не переходили до дня перестрелки – 6 ноября 2021 года.

По данным из материалов дела, накануне инцидента Rocky оскорбил Relli по телефону, а затем отправил истцу несколько сообщений с призывом выяснить отношения. По словам потерпевшего, при встрече Rocky уже издали начал оскорблять его, а подойдя, яростно схватил и направил на него полуавтоматический пистолет. Relli заявлял, что Rocky выстрелил от трех до четырех раз и ранил бывшего приятеля в руку.

В 2022 году отцу двоих детей Рианны предъявили обвинение в нападении с применением полуавтоматического огнестрельного оружия, при этом A$AP Rocky вину не признавал. Кроме того, дело осложнялось недостатком доказательств, в качестве которых фигурировали лишь гильзы, подобранные Relli. К слову, на месте происшествия именно стражи порядка ничего не обнаружили. Видео с камер наблюдения тоже оказалось неубедительным из-за плохого качества.

