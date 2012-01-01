Анфиса Чехова рассказала, как столкнулась с травлей из-за домашнего насилия

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что подверглась травле после того, как стала жертвой домашнего насилия. Кто еще из знаменитостей сталкивался с неадекватным поведением второй половинки, расскажет Москва 24.

Анфиса Чехова

9 февраля телеведущая рассказала в интервью психологу Марку Бартону, как в прошлом ее избил любимый мужчина. После рукоприкладства партнера Анфиса Чехова поняла, что ей нужна помощь, и обратилась к психологу. Однако в кабинете специалиста она облегчения не почувствовала.





Анфиса Чехова телеведущая Я пошла к психологу, чтобы меня пожалели, чтобы пожаловаться на этого плохого парня. Психолог на первой же сессии объяснила, что это мой выбор и вся ответственность лежит на мне. Я ушла от нее в депрессии. Думала: "Как же так? Я же пришла сюда, чтобы меня хоть кто-то пожалел".

Звезда также призналась, что не встретила понимания и со стороны женщин в травмпункте. Когда телеведущая обратилась с травмами в лечебное учреждение, ее буквально завалили вопросами, как она "довела" мужчину.

"Меня жутко буллили женщины, к которым я пришла с порванной барабанной перепонкой, со сломанным носом. "Ты изменила ему? Что сделала-то?" – спрашивали меня в травмпункте", – вспомнила Чехова.

Теледива добавила, что, помимо рукоприкладства, бывший возлюбленный стал ее унижать, когда она осталась без работы и без денег. В итоге звезда смогла найти силы, чтобы выйти из отношений, а затем все же проработала душевную травму с другим психологом.

Елена Ксенофонтова

С юристом Александром Рыжих звезда сериала "Кухня" прожила девять лет и родила ему дочь Софью, но это время Елена до сих пор вспоминает с содроганием.

"Я молчала. Долго. Слишком долго. Молчала, потому что оберегала свою семью, своих детей. Молчала, потому что было стыдно и страшно. Потому что верила, что справедливость восторжествует (а как иначе). Потому что мой мозг отказывался воспринимать такую реальность", – признавалась Елена в одном из интервью, отвечая на вопрос, почему терпела домашнее насилие.

Ксенофонтова рассказывала журналистам, как однажды экс-возлюбленный едва не задушил ее. Защищаясь, она расцарапала ему лицо. После этого актриса решила уйти от тирана и сбежала из дома вместе с дочерью Софьей и сыном Тимофеем от предыдущих отношений. Ксенофонтова тогда не обратилась в полицию, а Рыжих, напротив, медлить не стал и написал заявление об избиении.

В 2016 году звезде предъявили обвинения в умышленном нападении и нанесении побоев бывшему гражданскому мужу. Согласно приговору, актриса должна была выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей, писали СМИ. Однако вскоре суд удовлетворил апелляцию Ксенофонтовой и оправдал ее. Позже Рыжих пытался отсудить у бывшей недвижимость и лишить опеки над общей дочерью, но ребенок в итоге остался жить с матерью. В целом судебные тяжбы между бывшими супругами продолжались до 2022 года.

Юлия Паршута

В 2020 году певица рассказала об ужасах личной жизни в YouTube-шоу Агаты Муцениеце "Честный развод". Нездоровые отношения продлились три года. Мужчина пытался полностью контролировать возлюбленную: сопровождал на всех съемках и проектах. Затем началось рукоприкладство: сначала "по чуть-чуть, немного толкнул, прихватил за шею".

"Он пытался меня душить, он пытался сбросить меня с 14-го этажа, ломать мне ноги. Самое страшное было даже не это. Самое страшное – я понимала, что он меня везде найдет", – рассказывала Паршута.

По ее словам, уйти от абьюзера ей мешал страх за свою жизнь и репутацию: к тому моменту она уже была популярной исполнительницей и боялась общественного осуждения. Кроме того, тиран шантажировал певицу, заявив, что у него рак. Однако друзья Паршуты выяснили, что мужчина попросту симулирует. Благодаря поддержке и защите близких людей вокалистка смогла сбежать от агрессора и начать новую жизнь.

Рианна

В 2009 году история барбадосской певицы облетела весь мир: накануне церемонии "Грэмми" возлюбленный Рианны Крис Браун жестоко избил ее. По данным СМИ, конфликт начался в машине: Рианна увидела на телефоне бойфренда сообщение от другой девушки и попыталась выхватить смартфон. В ответ Браун ударил певицу кулаком по лицу, не остановившись на этом.

Исполнительница подала на Брауна в суд, в итоге его приговорили к исправительным работам на полгода и условному сроку на пять лет. После мужчина публично каялся и пытался вернуть Рианну. К удивлению поклонников певицы, она простила Криса и воссоединилась с ним, но ненадолго. В 2013 году СМИ сообщили, что пара окончательно разорвала отношения.

Ким Кардашьян

Телезвезда систематически подвергалась домашнему насилию со стороны первого супруга Деймона Томаса, за которого она вышла замуж в 2000 году. По данным СМИ, мужчина избивал ее, требовал отчитываться, где и с кем она находится, а порой и вовсе не разрешал выходить из дома. Кардашьян постоянно была в синяках, ушибах и гематомах. После избиений супруг выделял Ким деньги "на восстановительные операции".

Кроме того, Томас настоял на том, чтобы жена бросила работу и перестала общаться с семьей. В браке с абьюзером Ким пробыла до 2004 года.