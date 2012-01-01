Jay-Z эмоционально отреагировал на обвинения в изнасиловании

Против супруга Бейонсе подали иск: рэпера Jay-Z обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки. Преступление якобы произошло на вечеринке у P. Diddy 24 года назад. В ответ на обвинения музыкант заявил, что на его громком имени пытаются нажиться. За публичным скандалом следит Москва 24.

Повторный иск

Фото: AP Photo/Vianney Le Caer/Invision/AP

Рэпер и продюсер Jay-Z (настоящее имя – Шон Картер) оказался замешан в секс-скандале вокруг P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс). По данным NBC News, мужа певицы Бейонсе обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке Комбса в 2000 году.

Уточняется, что изначально адвокат Тони Базби, который представляет более сотни заявителей по делу P.Diddy, подал иск только против Комбса в октябре прошлого года. А 9 декабря 2024-го заявление зарегистрировали повторно с включенным в него именем Картера.

По словам анонимной истицы, преступление произошло на вечеринке после церемонии награждения MTV Video Music Awards. У девочки не было билета, поэтому она подходила к водителям лимузинов, чтобы попасть на мероприятие. Один из шоферов отвез ее в дом P. Diddy, где ребенок подписал документы о неразглашении.

Истица сообщила, что там было немало звезд, многие из которых употребляли запрещенные вещества. В какой-то момент ей самой предложили выпить, после чего она почувствовала себя плохо и пошла в комнату прилечь. Затем туда якобы зашли Jay-Z и P. Diddy и изнасиловали ее "на глазах у знаменитости женского пола". После этого девушка, забрав одежду, ушла из здания, направилась к заправке, откуда позвонила отцу.

"Обвинения настолько отвратительны..."

Фото: AP Photo/Robb Cohen/Invision/AP

В ответ на иск Jay-Z дал гневный комментарий журналистам NBC. Рэпер с удивлением отметил, что против него подали гражданский иск, а не уголовный, хотя то, в чем его якобы обвиняют, по мнению Картера, ужасно и требует более жестокого наказания.



Jay-Z рэпер Эти обвинения настолько отвратительны по своей природе, что я умоляю вас подать уголовную жалобу, а не гражданскую! Тот, кто совершил такое преступление против несовершеннолетнего, должен быть заключен за решетку, вы не согласны? Эти предполагаемые жертвы заслуживали бы реального правосудия, если бы это было так.

В заявлении CNN артист обратился напрямую к адвокату Базби, назвав его мошенником и обвинив в алчности. Также рэпер признался, что "оплакивает еще одну потерю невинности", ведь ему придется рассказать все своим несовершеннолетним детям, которые наверняка узнают об обвинениях из СМИ.



Jay-Z рэпер Нам с женой придется усадить наших детей, одна из которых уже в том возрасте, когда ее друзья наверняка увидят прессу и начнут задавать вопросы о природе этих претензий, и объяснять жестокость и жадность в людях. Я оплакиваю еще одну потерю невинности. Дети не должны испытывать такого в своем юном возрасте.

Напомним, Шон Картер с 2008 года женат на певице Бейонсе. Супруги воспитывают 12-летнюю дочь Блю Айви и 7-летних близнецов Руми и Сэра.

Насилие и торговля людьми

Фото: AP Photo/Paul A. Hebert/Invision/AP

Секс-скандал вокруг P. Diddy разгорелся прошлой осенью. Иски с обвинениями в сексуальном насилии против рэпера подали 60 женщин и 60 мужчин. По словам адвоката Тони Базби, 25 из них были несовершеннолетними на момент преступления.

P. Diddy также вменяют рэкет, секс-торговлю людьми и их перевозку с целью вовлечения в проституцию. Согласно обвинительному заключению, певец устраивал вечеринки, где раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

В марте этого года в рамках дела в домах артиста прошли обыски, а 16 сентября Комбс был арестован в США. Ожидается, что суд над рэпером пройдет 5 мая 2025 года. Сам рэпер свою вину не признает.