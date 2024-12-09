Законодатель Тейлор-Грин призвала приговорить рэперов Jay-Z и P. Diddy к смертной казни

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Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин призвала приговорить к смертной казни американских рэперов Jay-Z (настоящее имя – Шон Картер) и P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс), обвиняемых в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

"Что касается P. Diddy, а теперь и Jay-Z, обвиняемых в изнасиловании детей, то я лично считаю, что педофилы должны быть приговорены к смертной казни, если их вина будет доказана", – заявила она.

По мнению законодателя, лица, совершающие насилие в отношении несовершеннолетних, должны столкнуться с самыми суровыми последствиями. Она назвала необходимостью ликвидацию американской индустрии торговли детьми для сексуальной эксплуатации.

Ранее стало известно, что адвокат в США обвинил Jay-Z в изнасиловании 13-летней девушки, которое он якобы совершил вместе со скандальным продюсером P. Diddy. Позже американский рэпер рассказал, что перед тем, как его обвинили в изнасиловании, адвокат жертвы связывался с его правозащитником с целью шантажа и предложения сделки.

Jay-Z подчеркнул, что его путь к успеху был непростым, но он смог добиться всего сам. Поэтому он не участвует в сомнительных делах. Кроме того, со слов Картера, он следует строгим принципам и всегда защищает детей, а не использует людей для собственной выгоды.

Иск об изнасиловании был также направлен против рэпера P. Diddy. Изначально судебный иск был подан в октябре этого года, ответчиком по нему был указан P. Diddy. Однако 8 декабря иск был подан повторно – туда было включено имя Jay-Z.

Истица утверждает, что у жертвы не было билета на мероприятие и она подходила к водителям лимузинов, чтобы попасть на вечеринку. Один из водителей сказал ей, что она "соответствует тому, что искал P. Diddy", и отвез ее в дом на вечеринку. Прибыв туда, девочка подписала документы о неразглашении.

Затем, по словам жертвы, в комнату зашли Jay-Z и P. Diddy. Картер изнасиловал ее, а Комбс наблюдал за процессом вместе с еще одной "женщиной-знаменитостью", как говорится в иске. Девочку также принуждали к сексу с P. Diddy, однако она ударила его и покинула вечеринку.