Тимати заявил, что не видел несовершеннолетних на вечеринках P. Diddy

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Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что несколько раз посещал вечеринки американского коллеги P. Diddy (Шон Комбс), однако несовершеннолетних на них не наблюдал. Об этом он рассказал в видеоролике, опубликованном в его сообществе в соцсети "ВКонтакте".

На момент посещения мероприятий исполнителю было 27 лет, при этом гости были гораздо старше него. Например, он видел представителей американского цветного шоу-бизнеса, среди которых были Jay-Z и Бейонсе. При этом все вечеринки проходили "чинно-спокойно", гостям предлагали шампанское и черную икру.

Рэпер также отрицает проведение оргий и "сыпавшихся с небес наркотиков" у P. Diddy.

"Да, кто-то что-то курил, кто-то выпивал. Но не могу сказать, что я видел вечеринки, о которых пишут в интернете, где в клетках заперты женщины, с раздетых девчонок кто-то ест суши, есть какие-то несовершеннолетние и толпы нанятого эскорта. Ничего я не видел", – отметил Тимати.

P. Diddy был арестован 16 сентября в США после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. Согласно обвинительному заключению, артист устраивал вечеринки, где раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

Адвокаты музыканта просили назначить ему домашний арест под залог в размере 50 миллионов долларов, однако его было решено оставить под стражей. Суд над рэпером назначен на 5 мая 2025 года.