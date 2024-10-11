Суд над рэпером P. Diddy пройдет в мае 2025 года

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Суд над рэпером и музыкальным продюсером P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс) состоится 5 мая 2025 года, сообщает Associated Press.

Возглавлять судебный процесс в отношении обвиняемого будет судья Арун Субраманьян. Он рассмотрит доводы защиты, а также доказательства вины музыканта в заговоре с целью рэкета, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации с применением силы, мошенничества или принуждения и перевозке людей для вовлечения в проституцию.

Адвокаты P. Diddy пытались изъять из дела "изобличащее доказательство", которое якобы было получено в результате правительственной утечки. При этом судья Субраманьян поручил ограничить возможности обеих сторон публично высказываться о ходе дела. Кроме того, им запретят раскрывать информацию, которая может бросить тень на присяжных.

Помощница прокурора Эмили Джонсон рассказала, что в ходе расследования правоохранители изъяли 100 электронных устройств, принадлежащих рэперу или находившихся в его резиденциях в Майами и Лос-Анджелесе. Защита P. Diddy надеется на его освобождение под залог.

P. Diddy арестовали 16 сентября в Штатах после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. В обвинительном заключении говорится, что артист также устраивал развратные вечеринки под названием Freak Offs, где раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии. Рэпер находится под стражей в федеральной тюрьме Бруклина.

Защита P. Diddy просила назначить ему домашний арест под залог в размере 50 миллионов долларов, однако суд оставил музыканта под стражей. Двое судей уже пришли к выводу, что он может быть опасен на свободе. Также адвокат Тони Базби рассказал на пресс-конференции в начале октября, что 120 его клиентов хотят подать групповой иск к артисту о насилии и эксплуатации.