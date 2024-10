Пользователи Сети обвинили P. Diddy в убийстве Майкла Джексона

В Сети начали строить теории заговора на фоне скандала вокруг американского рэпера и продюсера P. Diddy. Против артиста уже выдвинуто более сотни исков с обвинениями в сексуальных преступлениях и накачке запрещенными веществами. Пользователи же убеждены, что музыкант может быть причастен даже к убийству Майкла Джексона. Что еще приписывают P. Diddy, расскажет Москва 24.

Оргии и растление малолетних?

Фото: Evan Agostini/Invision/AP

Музыкальный продюсер и рэпер P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) был арестован 17 сентября по обвинениям в насилии и секс-торговле людьми. Все дело в его развратных вечеринках под названием Freak Offs, где гостей накачивали наркотиками и принуждали к половым актам. Более подробно об этом можно прочитать в нашем материале.

Помимо этого, адвокат Тони Базби рассказал на пресс-конференции в начале октября, что 120 его клиентов хотят подать групповой иск к Комбсу о насилии и эксплуатации. По словам юриста, все они когда-то планировали сделать карьеру в шоу-бизнесе, при этом 25 человек на момент преступлений против них были несовершеннолетними, а самому младшему вовсе было девять лет. Последнего рэпер и его друзья якобы растлили на прослушивании, организованном лейблом Комбса Bad Boy Records.

Всего же в фирму Базби обратились более трех тысяч пострадавших от действий продюсера, рассказал адвокат.





Тони Базби адвокат потерпевших от рук P. Diddy Такого рода сексуальное насилие и эксплуатация никогда не должны происходить ни в США, ни где-либо еще. Никогда нельзя было позволять этому продолжаться так долго. Такое поведение создало массу людей, которые ранены, напуганы и травмированы.

Базби утверждает, что схема была одной и той же: жертвам давали напиток, в который, по их мнению, подмешивали наркотики. По словам истцов, как только вещества начинали действовать, их насиловали, на что некоторые присутствующие просто смотрели со стороны. Причем юрист заверил, что знает имена сообщников P. Diddy и они "шокируют".

Намеки на преступления

Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell

На фоне скандала вокруг P. Diddy пользователи соцсетей стали строить теории заговора. В частности, намеки на творившееся во время вечеринок Комбса фанаты отыскали в одной из недавних песен Эминема под названием Fuel. В нем слово rapper (рус. – "рэпер") исполнитель намеренно произносит без одной P, из-за чего слышится raper (рус. – "насильник"). Причем слово произносится в строчке, которая звучит так: "Wait, he didn’t just spell the word, "Rapper" and leave out a P, did he?" ("Подожди, он же не просто так произнес слово "рэпер" и пропустил P, не так ли?") Словосочетание P, did he фанаты посчитали намеком именно на Комбса из-за созвучия с P. Diddy.

Отыскали намеки на Freak Offs и в творчестве Джастина Бибера, который якобы сам оказался на развратной вечеринке в 15 лет. В его клипе 2020 года на песню Yummy исполнитель ужинает в ресторане в окружении стариков под звуки детского хора. В конце видео же среди объедков лежит тарелка с его фото в юном возрасте.

Кроме Бибера, участие в вечеринках СМИ приписывают таким мировым знаменитостям, как Леонардо Ди Каприо, Уилл Смит, Дженнифер Лопес, Рианна и многим-многим другим. Более того, певица Джагуар Райт заявила изданию RadarOnline, что в гостях у Комбса были даже принц Гарри и Меган Маркл, а также Барак Обама. По ее словам, у бывшего президента США даже может быть видео оттуда. В Сети тут же возникла теория, что именно на Freak Offs Обаме предложили возглавить Белый дом.

При этом в Сети появилась версия, что на эту вечеринку теоретически мог попасть даже Тимати, который в 2010 году записал с P. Diddy совместный трек I'm on You. Свои соображения на этот счет пользователи оставили в комментариях под клипом на песню, опубликованном на YouTube.

"Ого. Тимати с этим челом. Теперь куча мыслей", – написал один из комментаторов.

"Тимати, ты-то куда... Немного обалдела, когда увидела это видео", – сокрушается другая пользовательница.

Более того, случайно на вечеринке могли оказаться актеры Александр Робак и Максим Лагашкин. Последний рассказал телеграм-каналу SHOT, что в начале 2000-х во время съемок в Сен-Тропе яхта с ними на борту проплывала рядом с утопающей лодкой Комбса и его компании. После их спасения рэпер пригласил артистов на вечеринку в знак благодарности, но те не смогли прийти. Лагашкин отметил, что P. Diddy тогда не выглядел как человек в измененном состоянии.

Еще и убивал?

Фото: Marc Serota/Invision for REVOLT

В контексте скандала вокруг P. Diddy в интернете неожиданно вспомнили трек исполнителя J. Cole под названием She Knows, который вышел в 2013 году. Все из-за нескольких строчек, которым более 10 лет никто не предавал особого значения.



(певица погибла в авиакатастрофе 25 августа 2001 года. – Прим. ред.) . Покойся с миром, Left Eye (певица Лиза Лопес, разбилась на автомобиле 25 апреля 2002-го. – Прим. ред.) . Майкл Джексон, увидимся на том свете (скончался от передозировки лекарствами 25 июня 2009 года. – Прим. ред.) .

Покойся с миром, Алия. Покойся с миром, Left Eye. Майкл Джексон, увидимся на том свете

В названии песни фанаты нашли отсылку к певице Бейонсе из-за созвучия ее фамилии Ноулз (Knowles) со словом knows ("знает"). В Сети тут же родилась теория: якобы P. Diddy связан со смертью всех трех перечисленных в треке исполнителей, чтобы расчистить для Бейонсе путь на музыкальный олимп. Певица и ее муж Jay-Z были знакомы с Комбсом и фигурируют в списках возможных участников Freak Offs, который гуляет по Сети.

При этом в интернете неожиданно вспомнили инцидент с премии MTV Video Music Awards 2009 года. Тогда певица Тейлор Свифт получила награду за лучший женский клип и собиралась произнести мощную речь, но на сцену вылетел рэпер Канье Уэст, отобрал у нее микрофон и заявил, что клип Бейонсе Single Ladies все равно останется лучшим на все времена. В Сети родилась теория, что Уэст сделал это не ради эпатажа, а для спасения Свифт от возможного гнева Ноулз.

Кроме того, попасть в немилость Бейонсе якобы побоялась и певица Адель. В Сети вспомнили эпизод с церемонии вручения премии "Грэмми" 2017 года, где певица во время вручения статуэтки поблагодарила всех, но разделила ее пополам, отдав часть Ноулз и назвав ее "нашим светом".

К слову, вышеупомянутый Эминем тоже якобы намекал на причастность P. Diddy к расстрелу рэпера Тупака Шакура, из-за чего тот скончался 13 сентября 1996 года. В треке Killshot у артиста есть строчка, которая переводится примерно так: "Но, Келлс, в тот день, когда ты выпустишь хит, Дидди признает, что убил Пака". Кроме того, песня была выпущена на следующий день после 22-й годовщины смерти Тупака, обратили внимание в Сети.

Приоткрыть многие тайны из жизни P. Diddy может документальный фильм о музыканте для платформы Netflix, который в настоящее время продюсирует другой рэпер 50 Cent. По его словам, авторы будут "говорить за тех, чьи голоса не были услышаны". Пока же с уверенностью можно сказать, что все приведенные в материале фанатские теории являются их догадками, которые никак не подтверждены официально.