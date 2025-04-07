"Тотальный диктант" написали более 1,3 млн человек по всему миру

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В 2025 году "Тотальный диктант" написали 1 миллион 329 тысяч 47 человек. Об этом газете "Известия" рассказал директор фонда "Тотальный диктант" Вячеслав Беляков.

"По традиции "Тотальный диктант" прошел на территории всего мира, все континенты были охвачены "Тотальным диктантом". В России "Тотальный диктант" прошел в 1 134 городах и на четырех российских полярных станциях в Антарктиде", – отметил Беляков.

Эксперт подчеркнул, что очные площадки были открыты в 57 странах. Всего к диктанту присоединились 107 зарубежных городов. "Тотальный диктант" в режиме онлайн написали участники из 112 стран.

По словам Белякова, в Москве участников было больше всего. Также в топе Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Ижевск, Махачкала, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

В зарубежных странах, как сообщил эксперт, большое количество участников было в Молдавии, Казахстане, Киргизии и Таджикистане.

"При этом в режиме онлайн самое большое количество участников зарубежных мы регистрировали из Германии, Казахстана, Узбекистана, Франции, США, Таджикистана, Белоруссии, Сербии и Финляндии", – подчеркнул директор фонда.

Ранее сообщалось, что 5 апреля на сайт "Тотального диктанта" была совершена хакерская атака. По словам Белякова, целью атак в этот день стали сайты и сервисы других компаний. Тем не менее число желающих принять участие в диктанте не уменьшилось.