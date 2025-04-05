Сайт "Тотального диктанта" подвергся хакерским атакам в день акции

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Сайт "Тотального диктанта" подвергся DDOS-атакам в день проведения акции, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора одноименного фонда Вячеслава Белякова.

"Повторяется история со сбоем работы сайта в день старта регистрации на "Тотальный диктант". С 10:00 на сайт совершаются DDOS-атаки. Техническая поддержка уже решает вопрос", – подчеркнул он.

Беляков также обратил внимание, что целью атак в этот день стали сайты и сервисы других компаний. Тем не менее, число желающих написать диктант не уменьшилось.

В частности, 5 апреля сбои также были зафиксированы в работе мобильного приложения и сайта Альфа-банка. Клиенты жаловались на работу сайта (48%) и сервиса (29%), указывали на трудности при попытке воспользоваться мобильным приложением (16%), а также на проблемы в личном кабинете (3%). В большинстве своем о сбоях сообщали жители Тверской области (10%), Москвы (6%) и Санкт-Петербурга (5%).

В Роскомнадзоре позже заявили, что банк проводил технические работы, из-за чего некоторые транзакции через Систему быстрых платежей (СБП) могли не проходить. С 13:00 по московскому времени работа сервиса восстановлена, уточнили в ведомстве.