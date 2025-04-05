Роскомнадзор: сбои у Альфа-банка были связаны с техническими работами

05 апреля, 15:41Технологии
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Альфа-банк проводил технические работы, из-за чего некоторые транзакции через Систему быстрых платежей (СБП) могли не проходить. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Роскомнадзора.
С 13:00 по московскому времени работа сервиса восстановлена, уточнили в ведомстве.
Сбои в работе мобильного приложения и сайта Альфа-банка произошли 5 апреля. За сутки число жалоб составило более 23 тысяч.
Клиенты жаловались на работу сайта (48%) и сервиса (29%), указывали на трудности при попытке воспользоваться мобильным приложением (16%), а также на проблемы в личном кабинете (3%). В большинстве своем о сбоях сообщали жители Тверской области (10%), Москвы (6%) и Санкт-Петербурга (5%).
РЖД восстановили работу сайта и мобильного приложения после массированной DDoS-атаки