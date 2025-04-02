Сбой произошел в работе веб-версии сервиса "Т-инвестиции"

Фото: tbank.ru

Сбой зафиксирован в работе веб-версии сервиса "Т-инвестиции". При заходе в приложение на главном экране появляется сообщение о технических неполадках.

"Мы знаем о проблеме и чиним сервис изо всех сил. Скоро все заработает – попробуйте зайти к нам позже", – следует из надписи.

Ранее сбои произошли в работе Системы быстрых платежей (СБП) в России. Пользователи жаловались на неполадки в работе сервиса, проблемы с сайтом и мобильным приложением. Больше всего жалоб поступало из Тверской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской и Свердловской областей, а также Санкт-Петербурга.

Позже Роскомнадзор заявил, что неполадки были связаны со сбоем в инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК). Однако другие сервисы и системы НСПК продолжали работать в штатном режиме.

Между тем 1 апреля Роскомнадзор выявил сбой в работе сервиса ГИБДД. При этом данные о причинах проблем не приводились, неполадки позднее устранили.

