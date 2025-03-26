В работе СБП в России произошел сбой

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Неполадки фиксируются в работе Системы быстрых платежей (СБП) в России, следует из данных с сайта Downdetector.

Количество жалоб к данному моменту превысило три тысячи. Больше всего их поступило от проживающих в Тверской области – 5%. По 4% заявок оставили из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской и Новосибирской областей. Еще 3% оставили жители Свердловской области.

По данным портала, на сбой в работе сервиса жалуются 91% пользователей, проблемы с сайтом отмечаются у 5%, неполадки в работе мобильного приложения – у 2%. Вместе с тем сбой личного кабинета и общий сбой наблюдаются меньше чем у 1% россиян.

В понедельник, 24 марта, пользователи жаловались на медленную работу мессенджеров, приложений банков, мобильных операторов и интернет-провайдеров. В Роскомнадзоре заявили, что сбой был связан с использованием иностранной серверной инфраструктуры. Работу Рунету восстановили ближе к вечеру того же дня.

