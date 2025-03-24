Массовый сбой произошел в Рунете

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Рунете произошел массовый сбой, следует из данных портала Downdetector.su.

Пользователи жалуются на медленную работу мессенджеров, ряда сервисов банков, сотовых операторов и интернет-провайдеров, а также игровых магазинов Steam и EGS.

По данным на 14:58 по московскому времени, количество сообщений о неполадках в работе оператора "Билайн" за сутки достигло 858, компании "Ростелеком" – 1 246, МТС – 1 497, а Steam и EGS – 1 571 и 1 074 жалобы соответственно.

Ранее технический сбой также фиксировался в работе сервисов Сбербанка. О проблемах сообщали пользователи из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Нижегородской и Томской областей, а также из Карелии. Позднее сбой был устранен.

