24 марта, 09:36Технологии
Ряд систем Мострансавто недоступны из-за хакерской атаки
Фото: 123RF/dolgachov
Хакерская атака совершена на серверы Мострансавто, из-за чего некоторые внутренние системы компании недоступны. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
"В пятницу вечером, 21 марта 2025 года, серверы компании Мострансавто подверглись целенаправленной хакерской атаке", – уточнили в пресс-службе.
В частности, сообщается о недоступности системы диспетчеризации. Кроме того, фиксируются сбои в отображении транспорта на сервисах "Яндекс Карты" и "Транспорт Подмосковья".
Специалисты компании после сбоя сразу же приступили к ликвидации последствий атаки и восстановлению работоспособности всех систем. Все необходимые работы для возобновления нормального функционирования сервисов продолжаются, заключили в пресс-службе Мострансавто.
Ранее россияне жаловались на сбои в работе интернет-сервисов МТС, Twitch, YouTube, "МегаФон", Tele2, "Ростелеком", "Госуслуги" и "Билайн". Также наблюдались неполадки в работе игр и приложений Epic Games, League of Legends, Genshin Impact, Figma, Roblox, Character Al и "Литнет".
Проблемы были связаны с иностранной серверной инфраструктурой. Поэтому в Роскомнадзоре посоветовали использовать мощности российских хостинг-провайдеров.
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