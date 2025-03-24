Ряд систем Мострансавто недоступны из-за хакерской атаки

Фото: 123RF/dolgachov

Хакерская атака совершена на серверы Мострансавто, из-за чего некоторые внутренние системы компании недоступны. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"В пятницу вечером, 21 марта 2025 года, серверы компании Мострансавто подверглись целенаправленной хакерской атаке", – уточнили в пресс-службе.

В частности, сообщается о недоступности системы диспетчеризации. Кроме того, фиксируются сбои в отображении транспорта на сервисах "Яндекс Карты" и "Транспорт Подмосковья".

Специалисты компании после сбоя сразу же приступили к ликвидации последствий атаки и восстановлению работоспособности всех систем. Все необходимые работы для возобновления нормального функционирования сервисов продолжаются, заключили в пресс-службе Мострансавто.

Ранее россияне жаловались на сбои в работе интернет-сервисов МТС, Twitch, YouTube, "МегаФон", Tele2, "Ростелеком", "Госуслуги" и "Билайн". Также наблюдались неполадки в работе игр и приложений Epic Games, League of Legends, Genshin Impact, Figma, Roblox, Character Al и "Литнет".

Проблемы были связаны с иностранной серверной инфраструктурой. Поэтому в Роскомнадзоре посоветовали использовать мощности российских хостинг-провайдеров.

