Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Провайдер Lovit восстановил доступ к интернету, однако у пользователей могут возникать проблемы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Из-за продолжающейся DDoS-атаки возможны снижение скорости передачи данных и недоступность некоторых ресурсов в сети", – говорится в сообщении.

Сбой в работе Lovit произошел 21 марта. В Роскомнадзоре объяснили это массированной DDoS-атакой. Специалисты отражали кибератаку с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам.

В депелоперской группе "ПИК" уточнили, что из-за атаки были затронуты ключевые элементы инфраструктуры ЖК застройщика, что привело к перебоям в работе сервисов.