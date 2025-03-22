Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Провайдер Lovit подвергся массированной DDoS-атаке, которая продолжается больше суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора (РКН).

По данным ведомства, атака началась в 09:58 по московскому времени 21 марта. Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) помогают отражать кибератаку с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам.

В пресс-службе девелоперской группы "ПИК" уточнили, что абоненты Lovit получат перерасчет в соответствии с периодом недоступности услуг. В телеграм-каналах утверждалось, что жители ЖК от застройщика "ПИК" в Москве остались без интернета из-за проблем у единственного провайдера.

"Со стороны компании Lovit делают все возможное, чтобы устранить последствия атаки как можно быстрее. <...> Компания Lovit усиливает защиту для предотвращения подобных инцидентов в будущем", – отметили в пресс-службе девелоперской группы.

Там добавили, что из-за кибератаки были затронуты ключевые элементы инфраструктуры, что привело к перебоям в работе сервисов.

Ранее россияне пожаловались на сбои в работе некоторых онлайн-сервисов. Среди них – МТС, Twitch, YouTube и другие. Кроме того, пользователи отметили трудности в работе приложений Epic Games, League of Legends, Genshin Impact, Figma, Roblox, Character Al и "Литнет".

В РКН пояснили, что возникшие проблемы были связаны с использованием иностранных серверов, где фиксировались сбои. Ведомство рекомендовало гражданам пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров.