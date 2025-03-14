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14 марта, 11:22

Технологии

Сбой произошел в работе "МегаФона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбой произошел в работе сотового оператора "МегаФон", следует из заявления портала "Сбой.РФ".

За последние 30 минут от пользователей поступила 101 жалоба, уточняет сервис. При этом наиболее серьезные неполадки наблюдаются в Москве. На них пожаловались 37% столичных пользователей. Также проблемы наблюдаются в Самарской и Московской областях, где о них заявили 12% и 11% соответственно.

Кроме того, жалобы были получены и из других регионов: в Нижегородской области сбой фиксируется у 8% пользователей, в Санкт-Петербурге – у 5%. Еще по 4% – в Свердловской области и Краснодарском крае.

Официальной причины неполадок не указывается, но на портале предположили, что проблемы могли возникнуть из-за аварии или технического сбоя.

При этом представители пресс-службы оператора указали, что на территории Московского региона сеть работает в штатном режиме.

Ранее крупный сбой произошел в работе банковских приложений. Пользователи жаловались на трудности при их использовании 28 февраля. По данным Роскомнадзора, причиной для этого послужила проблема, возникшая на магистральной сети операторов связи.

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