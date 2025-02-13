"Яндекс" восстановил работу своих сервисов после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Компания "Яндекс" восстановила работу своих сервисов после сбоя. Об этом Агентству "Москва" заявили в пресс-службе организации.

Как рассказали в компании, у нескольких пользователей возникли временные неполадки, из-за которых люди не могли получить доступ к сервисам "Яндекса". Причиной сбоев стали проблемы на сетях связи, уточнили в пресс-службе организации.

По данным Downdetector, сбой произошел 13 февраля примерно в 09:00 по московскому времени. Пользователи жаловались на плохую работу сервиса (54%) и сайта (21%), а также на общие неполадки (12%) и проблемы в работе мобильного приложения (7%) и личного кабинета (3%).

Ранее Роскомнадзор предупредил о временных трудностях у отдельных операторов связи из-за сбоя электропитания на точке межоператорского обмена интернет-трафика ММТС-9 в Москве. Кратковременный сбой произошел на улице Бутлерова утром 11 февраля. Он не затронул весь узел и не привел к массовым проблемам в работе сервисов и просадке трафика, пояснили в ЦМУ ССОП.

