Пользователи из РФ пожаловались на сбои в работе TikTok

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Пользователи из России пожаловались на сбои в работе сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok. Это следует из данных Downdetector и Сбой.рф.

По данным Downdetector, больше всего жалоб поступило 11 февраля примерно в 08:00 по московскому времени. Тогда их количество составило около 6 тысяч. При этом Сбой.рф выявил более 7 тысяч сообщений.

Больше всего о неполадках сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Челябинской областей, а также Краснодарского края. Многие жаловались на сбои в работе сайта, мобильного приложения и на загрузку личного кабинета.

В США TikTok перестал работать 19 января. При попытке зайти в приложение у пользователей появлялось уведомление о том, что в стране вступил в силу закон, запрещающий работу соцсети.

Президент США Дональд Трамп пообещал издать указ о паузе в исполнении данного закона. Получив соответствующие гарантии, администрация TikTok начала восстанавливать работу сервиса в США.

21 января Трамп подписал исполнительный указ о TikTok, который предполагает владение компанией половиной соцсети.

