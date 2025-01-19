Трамп заявил, что издаст указ об отсрочке запрета TikTok в США

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Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что 20 января издаст указ о паузе в исполнении закона о запрете соцсети TikTok, чтобы "договориться о защите национальной безопасности". Соответствующее заявление политик разместил в социальной сети Truth Social.

Республиканец уточнил, что документ также будет освобождать от ответственности компании, которые помогут соцсети до выпуска указа. Он отметил, что хотел бы видеть владение компанией из США 50% TikTok в качестве совместного предприятия.

TikTok перестал работать в США 19 января. При попытке зайти в приложение у пользователей появляется уведомление о том, что в стране вступил в силу закон, запрещающий работу соцсети.

Однако Трамп подчеркивал, что финальное решение о судьбе соцсети остается за ним. Ситуацию с соцсетью он также обсудил во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.