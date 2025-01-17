Трамп заявил, что примет окончательное решение по TikTok в США

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Избранный президент США Дональд Трамп телекомпании CNN заявил, что окончательное решение о судьбе соцсети TikTok в стране остается за ним.

Такой комментарий он дал после того, как Верховный суд утвердил закон, запрещающий приложение, если его китайская материнская компания ByteDance не продаст продукт новым владельцам.

"В конечном итоге все зависит от меня, и вы увидите, что я собираюсь делать", – сказал политик.

На вопрос, будет ли он принимать меры для отмены или отсрочки запрета, Трамп ответил, что конгресс дал ему право принять решение, и он его примет.

В заявлении Белого дома указано, что финальное решение о TikTok должно быть принято новой американской администрацией. В публикации утверждается, что соцсеть должна оставаться доступной для граждан США, но под американской или иной собственностью, что решит проблемы нацбезопасности, обозначенные конгрессом.

TikTok грозит блокировка в США, если ByteDance не сможет продать соцсеть в течение года. Американские СМИ предположили, что Трамп хочет приостановить блокировку на 60–90 дней, чтобы успеть согласовать сделку по продаже или найти альтернативный вариант.



В рамках телефонного разговора Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин также обсудили судьбу TikTok. Подробности разговора не разглашались.