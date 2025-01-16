NYT: генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу планирует посетить инаугурацию Трампа

Фото: nytimes.com/Kenny Holston

Генеральный директор социальной сети TikTok Шоу Цзы Чу может посетить церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, передает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, глава TikTok был приглашен занять место на платформе, на которой традиционно сидят бывшие президенты США, а также члены их семей и другие важные гости.

Ранее некоторые СМИ писали, что инаугурация Трампа может стать мишенью для экстремистов. По данным правоохранительных органов и служб нацбезопасности США, злоумышленники, разочарованные победой республиканца на президентских выборах, могут расценивать мероприятие как "последний шанс повлиять на результаты выборов насильственным путем".