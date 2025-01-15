Politico: инаугурация Трампа может стать мишенью для экстремистов

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Инаугурация избранного президента Штатов Дональда Трампа может стать мишенью для экстремистов. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на газету Politico.

Согласно данным американских правоохранительных органов и служб национальной безопасности, злоумышленники, которые оказались разочарованы победой республиканца на выборах президента, могут расценивать инаугурацию как "последний шанс повлиять на результаты выборов насильственным путем".

Правоохранители также встревожены в связи с возможными угрозами со стороны Ирана. Сотрудники американских спецслужб выяснили, что власти исламской республики якобы давно планируют убить Трампа или его помощников по национальной безопасности. Этот шаг может стать местью за смерть иранского военного деятеля генерала Касема Сулеймани.

Покушения на Трампа совершались уже дважды. Первое из них произошло 13 июля во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Когда он произносил свою речь, прозвучало несколько выстрелов. Охрана быстро увела политика со сцены с окровавленным ухом. В результате случившегося погиб один человек, еще двое пострадали.

Секретная служба США ликвидировала злоумышленника. Позже спецслужбы сообщили, что стрелявший действовал в одиночку.

О новой попытке покушения на Трампа стало известно 15 сентября. Очевидцы услышали звуки стрельбы около гольф-клуба политика в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Сотрудники Секретной службы вовремя заметили мужчину и задержали его.

В кустах около места происшествия были найдены автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камера. Сам Трамп не пострадал в результате произошедшего.

В октябре СМИ сообщали, что власти Ирана якобы принимают активные попытки убить Трампа. Журналисты заявляли, что поговорили об этом с 24 чиновниками, в числе которых есть бывшие парламентарии, агенты Секретной службы и высокопоставленные чиновники.

