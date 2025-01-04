Белый дом не отменил свое решение о приспущенных флагах для инаугурации Трампа

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Текущая администрация США не собирается пересматривать свое решение о приспущенных флагах из-за инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Запланированная инаугурация Трампа может впервые пройти с приспущенными флагами из-за смерти экс-президента страны Джимми Картера. Сам республиканец раскритиковал ажиотаж, который вызвала эта новость у демократов, заявив, что они не любят свою страну и думают только о себе.

Во время регулярного брифинга журналисты поинтересовались у Жан-Пьер, собирается ли действующий президент Джо Байден менять свое решение о приспущенных флага. Та отрицательно ответила на данный вопрос.

Джимми Картер, занимавший пост президента США с 1977 по 1981 год, ушел из жизни в конце декабря в возрасте 100 лет. С февраля 2023 года он получал хосписную помощь на дому после серии непродолжительных госпитализаций.

Джо Байден объявил 9 января днем национального траура в стране. Кроме того, по указу президента, все флаги США в госучреждениях на территории страны и за ее пределами будут приспущены на 30 дней.