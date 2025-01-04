Инаугурация Трампа может пройти с приспущенными флагами из-за смерти Картера

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Избранный президент США Дональд Трамп допустил, что его инаугурация может впервые пройти с приспущенными флагами из-за смерти экс-президента страны Джимми Картера. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Никто не хочет видеть этого и никакой американец не может быть счастлив по этому поводу. Посмотрим, как все получится", – приводит РИА Новости фрагмент сообщения республиканца.

Трамп в своей публикации также обвинил демократов в полном беспорядке, который наблюдается в стране. По мнению политика, представителям Демпартии "вскружило головы" от того, что флаг США может быть приспущен в день инаугурации.

"Они считают, это так здорово, и счастливы, потому что они не любят нашу страну, они думают только о себе", – заключил Трамп.

Джимми Картер был главой Соединенных Штатов Америки с 1977 по 1981 год. В конце декабря он ушел из жизни в возрасте 100 лет. С февраля 2023 года Картер получал хосписную помощь на дому после серии непродолжительных госпитализаций.

Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента, подчеркнув, что за попытки Картера сделать жизнь американцев лучше все должны "выразить ему благодарность".

Действующий глава Белого дома Джо Байден объявил 9 января днем национального траура в стране в связи со смертью Картера. Кроме того, по указу Байдена, все флаги США в госучреждениях на территории страны и за ее пределами будут приспущены на 30 дней.